M. Obama a publié le mémoire A Promised Land, qui reflète son mandat.

Pour marquer la sortie du livre, M. Obama a partagé une liste de 20 pistes qui l’ont inspiré pendant qu’il était président.

La chanson Halo de Beyonce en 2008 fait la coupe, tout comme The Times They Are a-Changin ‘de Dylan et Michelle des Beatles, un clin d’œil à la femme de M. Obama.

La chanteuse soul et militante des droits civiques Aretha Franklin a été incluse pour The Weight, Bruce Springsteen l’a fait avec The Rising et Eminem était également sur la liste avec Lose Yourself.

Le mari de Beyonce, Jay-Z, a inspiré M. Obama avec le morceau My 1st Song tandis que Rhiannon de Fleetwood Mac est un autre favori. Luck Be A Lady de Frank Sinatra est inclus, tandis que la dernière chanson de la liste est Beautiful Day de U2.

Parmi les autres artistes de la liste figurent Stevie Wonder, Gloria Estefan et BB King.

en relation

Écrivant sur Instagram, M. Obama a expliqué certains de ses choix et déclaré: “La musique a toujours joué un rôle important tout au long de ma vie – et cela était particulièrement vrai pendant ma présidence.

«Tout en révisant mes notes avant les débats, j’écoutais My 1st Song de Jay-Z ou Luck Be a Lady de Frank Sinatra. Tout au long de notre séjour à la Maison Blanche, Michelle et moi avons invité des artistes comme Stevie Wonder et Gloria Estefan à diriger l’après-midi ateliers avec des jeunes avant de présenter un spectacle en soirée dans la salle Est.

«Et il y a eu toutes sortes de performances dont je me souviendrai toujours, comme Beyonce effectuant At Last pour notre première danse lors de notre inauguration, Paul McCartney sérénade Michelle dans la East Room avec Michelle et Bob Dylan me faisant un sourire avant de disparaître après sa performance de Les fois où ils changent.

“Alors en l’honneur de la sortie de mon livre demain, j’ai pensé créer une liste de lecture avec certaines de ces chansons. J’espère que vous l’apprécierez.”

M. Obama est connu pour ses goûts musicaux variés. Chaque année, il partage une liste de lecture estivale qui montre généralement son intérêt pour tout, du jazz classique au hip-hop moderne.