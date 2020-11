L’ancien président Barack Obama a publié mardi son dernier mémoire, A Promised Land. Le livre présente le président donnant aux lecteurs un aperçu de la façon dont il a dirigé sa présidence au cours de huit ans. Bien sûr, le livre était également plein d’anecdotes personnelles sur Obama, y ​​compris le nom des chansons qu’il avait l’habitude de faire du battage avant de débattre. Dans A Promised Land, Obama a partagé que, comme beaucoup d’autres, il utilisait la musique pour se préparer à un grand moment de sa vie. Le président a même partagé les deux chansons spécifiques qu’il a écoutées afin de se mettre dans le bon état d’esprit, et ce sont deux morceaux dont vous avez probablement entendu parler.

“En fin de compte, c’est le rap qui m’a mis la tête au bon endroit, deux chansons en particulier:” My First Song “de Jay-Z et” Lose Yourself “d’Eminem. Tous deux avaient pour but de défier toute attente et de tout mettre en jeu … ce que ça faisait de faire sortir quelque chose de rien, de se débrouiller avec l’esprit, la bousculade et la peur déguisée en bravade », a écrit Obama. “Les paroles me semblaient adaptées à mon statut d’outsider au début. Et alors que j’étais assise seule à l’arrière de la camionnette des services secrets en route vers un site de débat, dans mon uniforme impeccable et ma cravate à fossettes, je hochai la tête au rythme de ces chansons, sentant une bouffée de rébellion privée, un lien avec quelque chose de plus cruel et de plus réel que toute l’agitation et la déférence qui m’entouraient maintenant. C’était une façon de couper l’artifice et de me souvenir de qui j’étais. “

J’ai pris des photos du livre de Barack Obama, A Promised Land, où Eminem est mentionné. Il avait un rituel avant les débats. Une partie de cela était d’écouter Jay-Z & Eminem. Il cite les paroles de Lose Yourself d’Eminem et explique comment ils se sont connectés avec lui. pic.twitter.com/rR1UiYTmI7 – WickedWays (@flowstoowet) 20 novembre 2020

Obama a abordé un éventail d’autres sujets dans A Promised Land, comme l’a noté CNN. Il a également discuté de la façon dont le président Donald Trump a fait avancer la théorie du complot raciste pendant la présidence d’Obama, la route vers Obamacare, et même le fait que l’ancienne gouvernante Sarah Palin a été la vice-présidente du sénateur John McCain en 2008. L’ancien président a écrit qu’il “se demande” si le regretté sénateur aurait encore choisi le gouverneur de l’Alaska s’il avait su que “son ascension spectaculaire et sa validation en tant que candidate fourniraient un modèle pour les futurs politiciens, déplaçant le centre de son parti et la politique générale du pays en une direction qu’il abhorrait. ” Il a poursuivi en écrivant qu’il pensait que McCain aurait choisi un autre candidat car il “a vraiment fait passer le pays au premier plan”.