L’ancien président Barack Obama a clairement indiqué qu’il ne retournerait pas à la Maison Blanche à quelque titre que ce soit, mais qu’il était toujours prêt à aider le président élu Joe Biden pendant son administration. Obama a plaisanté en disant que sa femme, l’ancienne Première Dame Michelle Obama, «me quitterait» s’il assumait un nouveau rôle à la Maison Blanche. Le 44e président du pays a été occupé à promouvoir le premier volume de ses mémoires sur son mandat, A Promised Land, qui sera publié mardi.

Dans son entretien avec Gayle King de CBS News dimanche, Obama a déclaré qu’il aiderait Biden “de toutes les manières possibles”, bien qu’il ne pense pas que Biden ait besoin de ses conseils. “Mais maintenant, vous savez, je ne prévois pas de travailler soudainement sur le personnel de la Maison Blanche ou quelque chose comme ça”, a déclaré Obama à King, qui lui a alors demandé s’il allait assumer un rôle au sein du cabinet. “Il y a probablement des choses que je ne ferais pas, parce que Michelle me quitterait”, a déclaré Obama, 59 ans, en riant. “Elle serait comme, ‘Quoi? Tu fais’ quoi? ‘”

Ailleurs lors de la rencontre avec King, Obama a noté que Michelle n’était pas intéressée à se lancer en politique, mais qu’elle soutenait ses ambitions politiques. «Je suis conscient des sacrifices qu’elle a consentis, mais la bonne nouvelle est que pour une raison quelconque, elle m’a pardonné, en quelque sorte», a-t-il déclaré à King. “Elle me rappelle encore de temps en temps ce qu’elle a enduré!”

Obama est le premier président noir du pays et a quitté la Maison Blanche en janvier 2017, après avoir terminé deux mandats. Après le départ des Obama, il y avait un sentiment de soulagement, en particulier pour Michelle, qui estimait qu’elle n’avait plus à «tout faire correctement tout le temps», a noté Obama. Il a également été autorisé à se rendre dans des endroits sans qu’un cortège complet ne l’entoure. Il ne conduit toujours pas lui-même, mais maintenant il doit s’asseoir dans la circulation comme tout le monde.

“Je conduis – je ne conduis toujours pas”, a déclaré Obama à King. “Mais je suis dans la voiture, sur la banquette arrière, et je, vous savez, je ne sais pas, je regarde mon iPad ou quelque chose comme ça. Et soudainement nous nous arrêtons, et je me dis: ‘Qu’est-ce qui se passe?” sur?’ Il y a un feu rouge! Il y a une voiture juste à côté de nous. Certains enfants sont, vous savez, en train de manger un burrito ou quelque chose sur la banquette arrière. “Oh. Revenez à la vie!” “

Obama a également déclaré qu’il était “décevant” de voir les républicains à Washington ne pas contester les allégations sans fondement du président Donald Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été “truquées”. Trump a refusé de concéder et a lancé une autre série de tweets dimanche matin sur la façon dont il s’agissait d’une «élection truquée» et affirmant qu’il «gagnerait». Le projet de médias Biden remportera la présidence avec 306 votes au collège électoral.

Les républicains qui ne tiennent pas tête à Trump ont été “à égalité pendant ces quatre années”, a déclaré Obama. “Ils ne pensaient manifestement pas qu’il y avait eu de fraude, parce qu’ils n’ont rien dit pendant les deux premiers jours”, a-t-il poursuivi. “Mais il y a des dommages à cela parce que ce qui se passe, c’est que le transfert pacifique du pouvoir, l’idée que chacun de nous qui accède à un poste élu – que ce soit un chien ou un président – est un serviteur du peuple. C’est un travail temporaire.”