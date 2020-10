Le président Donald Trump a récemment révélé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19. À la lumière de cette nouvelle, l’ancien président Barack Obama adresse des mots aimables aux Trump alors qu’ils luttent contre la maladie respiratoire. Sur Twitter, Obama a déclaré que lui et son épouse, l’ancienne Première Dame Michelle Obama, adressaient leurs salutations aux Trump et à tous ceux qui ont été touchés par cette crise.

Obama a commencé son message en écrivant que Michelle et lui souhaitaient à Trump et à Melania une bonne chance dans la lutte contre le coronavirus. Il a également noté qu’il espère que le président, la première dame et toutes les personnes touchées par le coronavirus pourront recevoir les soins nécessaires dont ils ont besoin pendant cette période difficile. Dans un tweet ultérieur, Obama a écrit que si le pays est peut-être au milieu d’un cycle électoral, il est essentiel de noter que «nous sommes tous américains». Il a ajouté: “Nous sommes tous des êtres humains. Et nous voulons que tout le monde soit en bonne santé, quel que soit notre parti.”

Michelle et moi espérons que le président, la Première Dame et toutes les personnes touchées par le coronavirus à travers le pays reçoivent les soins dont ils ont besoin et sont sur la voie d’un prompt rétablissement. – Barack Obama (@BarackObama) 2 octobre 2020

Vendredi matin, Trump a révélé via Twitter que lui et Melania avaient été testés positifs pour le coronavirus. La nouvelle est venue peu de temps après que Hope Hicks, l’un des principaux collaborateurs de Trump, ait été testé positif à la maladie après avoir développé des symptômes bénins. Depuis lors, plusieurs personnes liées à Trump ont été testées positives pour le coronavirus, comme l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway et le directeur de campagne de Trump Bill Stepien.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré vendredi après-midi que Trump avait été emmené au centre médical Walter Reed après avoir éprouvé des «symptômes légers» liés à la maladie. Cependant, Jim Acosta, correspondant de CNN à la Maison Blanche, a déclaré que la situation pourrait être beaucoup plus grave que ce que la Maison Blanche a exprimé publiquement. Acosta aurait parlé à plusieurs sources, dont un conseiller de Trump, qui a déclaré: «C’est grave». Ils ont ajouté que le président serait “très fatigué, très fatigué et ayant des difficultés à respirer”. Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Colney, a noté que Trump avait reçu un cocktail d’anticorps expérimental testé par la société de biotechnologie Regeneron alors qu’il combattait la maladie.