Barbara Barnes, la nounou Lady Diana a tiré sans pitié

Un livre récent publié sur les enfants de Lady Diana et Charles de Galles, les princes William et Harry, aborde la section sur la nounou de leurs enfants, Barbara Barnes et que Diana elle-même aurait licenciée pour une très bonne raison, révèle une ancienne femme de ménage.

La nouvelle biographie de Robert Lacey de la famille royale et des frères Prince William et Harry “Bataille des frères“(bataille entre frères et sœurs), révélerait l’un des problèmes peu connus qui était la relation d’une nounou nommée Barbara, qui n’était pas convaincue par sa personnalité avec la princesse Diana, selon le livre.

A travers cette biographie, l’anecdote révélée par une ancienne gouvernante raconterait que grâce à Diana of Wales, mère de William et Harry, elle aurait fini par rompre la relation. “Un week-end, elle n’était plus là … Personne ne l’a revue”, raconte un ancien employé royal.

Apparemment, quelques petits fragments révélés dans le livre révéleraient que le couple royal composé de Diana et Charles de Galles a embauché Barbara Barnes 42 ans après que la compagne et amie de la princesse Margaret Lady Anne Glenconner lui ait donné une recommandation favorable.

C’est après la naissance du premier-né du couple, le prince William, cependant, lorsqu’il vivait avec le mineur, une réaction particulière n’a pas convaincu Dame di «Je traite tous les enfants comme des individus», a-t-il dit un jour.

Selon Barnes, il aurait réalisé toute l’aide qu’il a dû offrir à 21 ans à son patron de seulement 21 ans, la princesse Diana de Galles, qui à l’époque souffrait de boulimie et d’automutilation, selon ce qu’il décrit. l’un des fragments

Lacey lui-même a réfléchi dans le livre que la nounou “est intervenue fermement pour prendre le contrôle”, selon ce que l’ancien employé du palais en a raconté, décrit, regardé tout le temps, “Barbara regardait la crèche comme le Vatican … C’était son royaume. ” L’ancien employé royal a argumenté.

Surtout à l’époque où Diana a passé beaucoup de temps parmi les diverses causes caritatives et humanitaires qui lui ont donné le grand sens qu’elle a pour le monde.

Diana se sentirait-elle jalouse?

Le temps que Guillermo passait avec Barbara était de plus en plus important que ce qui se passait avec Diana, même les princes l’appelaient “Baba”, qui selon Lacey deviendrait avec le temps une sorte de “mère porteuse”.

Lacey détaille qu’elle-même a appris aux enfants à marcher, à parler et à lire, «elle les a réconfortés quand ils se sont réveillés en pleurant la nuit» et décrit même avoir été «emmenés en vacances en famille sans les parents des enfants en Écosse et dans les îles Scilly. et il a fait des projets avec eux comme sa propre mère. “

Cependant, la relation de Barnes avec eux a commencé à éveiller les soupçons de ceux qui l’entouraient et Diana a commencé à partager le même sentiment.

Cela se produirait après une fête à laquelle Barnes a assisté en 1986, une célébration en l’honneur de son ancien patron, le flamboyant Lord Glenconner, sur l’île caribéenne de Mustique où la nounou aurait été photographiée aux côtés de plusieurs célébrités telles que Raquel Welch et le La princesse Margaret.

Ce qui a déchaîné l’irritation de Diana elle-même qu’elle aurait senti que «Barbara aurait dépassé», alors, après avoir fini son travail avec les enfants, Diana, avec une attitude froide, l’a informée «brusquement qu’il serait mieux qu’elle partait. “, coïncident dans cette version les sites Who et Vanity Fair.

Après cela, Wendy Berry elle-même, une ancienne femme de ménage de Highgrove, se souvient que personne ne l’a revue “un week-end, elle n’était plus là … Personne ne l’a revue” après que Diana ait ordonné que les valises de Barbara avait fini et toute trace d’elle était effacée.

Pour William et Harry, la présence de Barnes aurait disparu dans les airs puisqu’il n’était pas autorisé à prononcer le moindre mot ou à leur envoyer une lettre ou une carte postale, selon Lacey.

Comme Lacey lui-même le dépeindrait, il y a toujours eu “un certain affrontement générationnel” entre Barnes et la princesse Diana, confirme msn news.

Après le départ de Diana en 1997, de nombreux commentaires ont souligné à quel point les princes ont bien géré l’explosion injuste et inattendue de l’une des figures les plus importantes de leur vie, leur propre mère, malgré le fait que personne ne savait ce qu’ils ressentaient à ce moment-là. .

Pourtant, d’après ce que révèle une biographie récente, avec le départ de Diana, William et Harry auraient déjà fait face à une «perte» depuis le licenciement de leur nounou il y a 10 ans.