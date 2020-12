T

Dix-huit joueurs barbares ont été punis par la RFU après avoir enfreint les règles de verrouillage de Covid-19 et forcé l’annulation de leur match avec l’Angleterre.

L’incident remonte à octobre et il a depuis été découvert que les joueurs barbares ont quitté à deux reprises la «bulle» de l’équipe et enfreint les règles de verrouillage en se rencontrant dans un pub londonien.

On pense que le match annulé a coûté au RFU environ 1 million de livres sterling en revenus de diffusion et de parrainage perdus.

Les 13 joueurs impliqués étaient Alex Lewington, Fergus McFadden, Juan Pablo Socino, Chris Robshaw, Richard Wigglesworth, Jackson Wray, Calum Clark, Sean Maitland, Tim Swinson, Tom de Glanville, Joel Kpoku, Manu Vunipola et Simon Kerrod.

Tous les joueurs ont accepté les accusations et au total, la RFU a infligé 85 semaines d’interdictions de match aux personnes impliquées, dont 44 suspendues sous certaines conditions et 41 semaines d’interdictions à prendre simultanément.

Les joueurs ont été condamnés à une amende d’un total de 18,5 semaines de salaire et ils effectueront un total de 630 heures de service communautaire.

La RFU a déclaré: «Les sanctions reflètent la gravité des accusations qui incluent un comportement qui ignore ce que le public en général et la communauté du rugby se conformaient et compromettait délibérément une enquête menée par la RFU aussi rapidement que les circonstances l’exigeaient. . »

Mardi, la RFU a publié les résultats de son enquête et a expliqué qu’avant de rejoindre le camp de l’équipe barbare en octobre, les joueurs avaient lu et signé un code de conduite stipulant qu’ils devaient éviter tout lieu public. Les bars et les maisons publiques étaient spécifiquement interdits, et les joueurs devaient ne pas quitter l’hôtel sans l’autorisation du responsable médical et du responsable de Covid.

Les joueurs ont eu accès à une variété d’installations dans leur hôtel, notamment une salle à manger et un espace social avec billard, tennis de table et autres jeux.

Les joueurs ont également été autorisés à se rendre à Hyde Park par groupes de trois personnes maximum pour prendre l’air frais et ont été tenus de fournir des notifications WhatsApp au départ et au retour.

La RFU a expliqué que les joueurs avaient enfreint à deux reprises le code de conduite en s’aventurant les 20 et 21 octobre.

L’enquête s’est d’abord concentrée sur les infractions du 21 octobre, mais on a découvert alors que les règles avaient également été enfreintes la veille.

La RFU affirme que tous ceux qui ne sont sortis que le mercredi 21 ont donné un faux compte et que Kerrod était le seul joueur qui n’est sorti que le mardi 20 et n’a pas fourni de faux compte.

Cela se reflète dans les accusations, Kerrod ayant reçu une suspension de deux semaines, réduite de quatre semaines en raison de l’acceptation en temps opportun de la culpabilité et d’autres mesures d’atténuation. Il a également été condamné à une amende de salaire d’une semaine, qui est ramenée de deux en raison de son atténuation.

Les autres joueurs ont été inculpés en trois groupes, le groupe un contenant Lewington, McFadden, Socino, Robshaw, Wigglesworth et Wray étant donné les accusations les plus lourdes pour sortir les 20 et 21 octobre – et donner un faux compte.

Ils ont reçu une suspension de cinq semaines pour chacune des deux infractions, réduite de 10 semaines pour chaque infraction. Trois semaines de suspension seront également suspendues à condition qu’il n’y ait plus d’infraction hors du terrain par les joueurs pendant une période d’un an à compter de la date de ce jugement et qu’ils effectuent 50 heures de travail communautaire de rugby non rémunéré, à terminer avant octobre. 19 l’année prochaine. Socino et McFadden doivent effectuer 60 heures de travail communautaire de rugby non rémunéré.

Ils ont également été condamnés à une amende totale de deux semaines de salaire, ramenée de quatre semaines en raison de mesures d’atténuation.

Comme McFadden n’est plus un joueur de rugby professionnel et en période de transition vers une nouvelle carrière, dans les circonstances, il n’a pas été condamné à une pénalité financière.