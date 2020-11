Barbie?, Chiquis Rivera accélère les cœurs en ouvrant sa veste | Instagram

Vous pouvez voir le talent! La fille spectaculaire de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, ressemblait à une vraie poupée Barbie dans la dernière émission de J’ai du talent, beaucoup de talent et a volé le souffle de ses followers sur Instagram en capturant sa tenue pour le célèbre réseau social.

L’ex de Lorenzo mendez Elle était la plus belle dans sa tenue rose, mais ce qui a volé tous les soupirs, c’est sa veste ouverte, puisque Chiquis Rivera a permis aux internautes d’admirer son soutien-gorge plus que séduisant d’Instagram.

L’interprète de Bravo et tu verras Elle a montré son soutien-gorge en dentelle blanche aux tons roses sous cette veste brillante qui permettait de voir plus de la fille de La Diva de la Banda que ce que les téléspectateurs et les internautes attendaient.

Chiquis Rivera a posé pour Instagram depuis sa place de juge sur le forum Tengo Talento Mucho Talento, où elle peut être vue avec un immense sourire et un regard plus que coquin essayant de conquérir la caméra. La chanteuse accompagnait sa tenue rose composée d’un pantalon haut et d’une veste au ton très lumineux, avec d’énormes boucles d’oreilles et quelques bracelets; Ce qui a fasciné beaucoup de ses adeptes et lui a donné le look de la célèbre poupée Barbie, c’était sa coiffure, qui se composait de deux queues de cheval hautes et une partie de ses cheveux.

La photo a été partagée sur le compte Instagram officiel de Chiquis Rivera il y a un jour et a dépassé les 60 mille réactions, les compliments et les cœurs n’ont pas attendu dans la boîte de commentaires de la publication.

Épaisse Barbie Vibez , a écrit la belle fille de Jenni Rivera à côté de l’image.

Contrairement à ce que beaucoup pensaient, la belle Chiquis Rivera a brillé dans le monde de la musique et bien qu’ils ne s’y attendaient pas, les fidèles adeptes de sa mère la soutiennent désormais sur son chemin musical. Les admirateurs les plus fervents de Jenni Rivera savent que La diva du groupe Il adorait sa fille Chiquis et c’est pourquoi ils ont décidé de soutenir son héritage, malgré les malentendus ou non, qui se sont produits entre ces deux femmes.

La nuit dernière de Jenni Rivera, son dernier concert était plein de larmes, de sentiments et beaucoup d’amour. La Mariposa de Barrio a marqué les personnes présentes avec son interprétation de pigeon noir, que beaucoup ont décerné dédié à Chiquis Rivera.

Certaines personnes ont fait remarquer que Jenni Rivera avait vu une vidéo qui prouvait que la relation de sa fille avec son mari Esteban Loaiza était allée au-delà de l’amitié et qui l’a détruite; Cependant, Janey Marín et l’ancien joueur de baseball ont toujours assuré que rien ne s’était passé entre eux et que tout avait été un malentendu.

Chiquis Rivera Elle regrette énormément les conditions dans lesquelles sa mère est partie, l’époque de sa relation mère-fille. Il y a une personne qui assure, l’interprète de Mariposa de Barrio était sur le point de se réconcilier avec sa fille et de passer les vacances ensemble, mais le destin ne l’a pas permis.

D’autre part, Mhoni Vidente a partagé qu’elle avait informé Jenni Rivera de la proximité de son destin f @ tal et lui a demandé de se confier à la Vierge Marie, ce qu’elle n’a pas fait en raison de ses croyances, la chanteuse appartenait au christianisme. Une semaine plus tard, la mauvaise nouvelle parvint à Mhoni Vidente, elle le savait déjà, mais espérait que quelque chose empêcherait le départ de la mère de Chiquis Rivera.