Barbie moderne! Karime Pindter montre sa silhouette en maillot de bain

La femme d’affaires, mannequin et aussi des célébrités des réseaux sociaux et d’Acapulco Shore Karime Pindter également connue sous le nom de La Matrioska a partagé sur Instagram une photo où elle apparaît portant sa silhouette en Barbie dans un Maillot de bain rose en deux parties.

Comme Fernando “Koko” Lozada, Joyce Islas, Luis “Potro” Caballero, Luis “Jawy” Mendez, Manelyk González, Manuel Tadeo Fernandez et Talía Loaiza la belle Karime Pindter Il faisait partie du groupe susmentionné pour une nouvelle émission de télé-réalité que MTV avait préparée, sa version de Jersey Shore mais au Mexique et dans l’un des ports les plus connus de tout le pays: Acapulco.

C’est en 2014 que ce projet de Rive d’Acapulco dans lequel ces huit jeunes se sont rencontrés, pendant environ un mois à vivre ensemble et à profiter de la vie à Acapulco, à certaines occasions, nous avons vu des poursuites judiciaires, comment l’amour et la haine sont apparus entre certains membres, ce premier épisode se composait de 12 épisodes, le La dernière a été la réunion, tant le succès du programme a été tel qu’au début de cette année, sa septième saison a été lancée, et ils sont tous devenus de grandes célébrités.

Certains des membres de la première saison ont été des personnalités récurrentes en réalité, en particulier Karime Pindter et Manelyk, tous deux proclamés «comadres», sont aujourd’hui les meilleurs amis et il ne serait pas surprenant qu’ils soient également associés dans certaines entreprises, tous deux se sont démarqués en tant que femmes entrepreneurs.

Cependant, il faut noter que c’est Karime Pindter que nous avons vu avec le plus de changements non seulement physiques mais aussi émotionnels et professionnels.

La Matriochka a décidé de quitter son domicile depuis qu’elle était très jeune donc elle a toujours été caractérisée comme une femme qui travaille constamment et qui cherche ce qu’elle peut faire d’autre, il semble qu’elle ne veut pas rester coincée dans une chose, ses activités sont variées.

Dans une image qu’il a partagée il y a un an, il apparaît vêtu de sa silhouette dans un maillot de bain deux pièces rose qui a immédiatement rappelé à certains de ses fans une Barbie pour le ton.

La youtubeuse, ainsi qu’une femme d’affaires et star des médias sociaux, est sur la plage, sur sa photo, elle apparaît de profil plein de corps, montrant sa silhouette complète, qu’elle-même a admis avoir subi certains arrangements esthétiques, à chaque nouvelle saison Karime Pindter Elle est venue à la télé-réalité avec une nouveauté dans son corps, elle l’a elle-même admis dans une émission et surtout elle semblait très fière.

Acapulco Shore lui a donné l’opportunité de se développer non seulement en tant que personne mais aussi en tant que femme d’affaires car, comme on le sait, chacun des membres de la maison Aca Shore était assez bien payé, à chaque nouvelle saison ces «salaires» augmentaient grâce à sa popularité, et Karime a participé à toutes les saisons et à d’autres projets connexes.

Peut-être en tant que femme d’affaires elle est celle qui “a le plus bougé” parmi ses collègues et amis, faisant actuellement la promotion de divers rouges à lèvres, elle est elle-même son modèle et en fait la promotion sur son compte Instagram, ainsi que dans son livre.

Pindter est l’une des plus jeunes membres de l’émission de télé-réalité, elle a actuellement 27 ans, elle est née à Mexico le 25 mai 1993, grâce à sa personnalité et surtout son personnage, elle est devenue l’une des favorites de l’émission de télé-réalité Sans aucun doute, l’émission de téléréalité Acapulco Shore ne serait pas la même s’il n’y avait pas eu La Matrioska et toutes ses occurrences et aventures.

