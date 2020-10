dernières nouvelles

Barron Trump a attrapé un coronavirus quand sa mère et son père l’ont fait … dit la Première Dame.

Melania Trump a publié mercredi sur le site WH un essai sur son expérience personnelle de la lutte contre le COVID-19, qu’elle et son mari, Donald, contracté il y a quelques semaines. Elle a révélé que leur enfant de 14 ans, Barron, avait également été infecté.

Elle dit que dès qu’elle était diagnostiqué comme positif, son esprit est immédiatement allé à Barron – qui, à son soulagement, a d’abord été testé négatif. Cependant, il est revenu avec un positif peu de temps après, mais depuis lors … Melania dit que lui aussi, comme ses parents, est maintenant sans COVID.

La Première Dame écrit: “Heureusement, il est un adolescent fort et ne présentait aucun symptôme. D’une certaine manière, j’étais heureux que nous ayons tous les trois vécu cela en même temps afin que nous puissions prendre soin les uns des autres et passer du temps ensemble. testé négatif. “

La Maison Blanche a confirmé le test négatif de Barron, mais semble avoir maintenu publiquement tous les autres tests / diagnostics au plus bas … jusqu’à présent.

Melania n’entre pas dans le régime de traitement spécifique de Barron, mais elle parle d’elle-même … qui était apparemment très différente de celle de POTUS lui-même, qui était admis à l’hôpital pendant un peu et prendre un certain nombre de médicaments, dont certains sont expérimentaux.

Elle dit qu’elle s’est principalement attachée à une alimentation saine et à des vitamines, entre autres remèdes plus naturels. Avec cela – sans parler des soins médicaux exceptionnels de Dr Sean Conleyl’équipe de – elle a réussi à réussir, et apparemment … elle et l’enfant de Donald l’étaient aussi.