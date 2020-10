Le 2 octobre, le président Donald Trump a déclaré que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19. À l’époque, on se demandait si le fils du couple, Barron Trump, avait également contracté la maladie. Mercredi, Melania a déclaré que leur fils de 14 ans avait été testé positif au COVID-19 après que ses deux parents aient contracté la maladie, selon le Huffington Post. Dans un communiqué publié sur le site officiel de la Maison Blanche, Melania a déclaré que son fils “ne présentait aucun symptôme” à l’époque et qu’il avait depuis été testé négatif.

Dans sa déclaration, Melania a écrit qu’elle avait pensé pour la première fois à la santé et au bien-être de son fils lorsqu’elle et son mari avaient initialement été testés positifs au COVID-19. Elle a écrit: «À notre grand soulagement, il a été testé négatif, mais encore une fois, comme tant de parents l’ont pensé au cours des derniers mois, je n’ai pas pu m’empêcher de penser:« Et demain ou le lendemain? ». Ma peur est devenue réalité quand il a été testé à nouveau et il s’est avéré positif. Heureusement, il est un adolescent fort et ne présentait aucun symptôme. D’une certaine manière, j’étais heureux que nous ayons tous les trois vécu cela en même temps afin que nous puissions prendre soin les uns des autres et passer du temps ensemble . Il a depuis testé négatif. “

Melania a continué à raconter sa propre bataille contre COVID-19. Elle a écrit qu’elle avait eu la chance de ressentir des «symptômes minimes», mais qu’ils venaient tous en même temps. La première dame a également écrit qu’elle avait emprunté une voie plus «naturelle» en matière de médecine, optant pour des vitamines et des aliments sains, car elle était prise en charge par une équipe médicale plus importante. “Je suis heureuse d’annoncer que j’ai testé négatif et j’espère reprendre mes fonctions dès que possible”, a-t-elle poursuivi. «Parallèlement à cette bonne nouvelle, je veux que les gens sachent que je comprends à quel point ma famille est chanceuse d’avoir reçu le genre de soins que nous avons reçus. Si vous êtes malade ou si vous avez un être cher qui est malade, je suis Je pense à vous et je penserai à vous chaque jour. Je prie pour notre pays et je prie pour tous ceux qui sont aux prises avec le COVID-19 et toute autre maladie ou défi. ” Melania a terminé son message par: «Merci à tous ceux qui ont tendu la main et ont offert leurs meilleurs vœux et prières pour notre famille.

Cette histoire se développe.