deux décennies depuis le dernier album des Bee Gees, et après la mort des frères jumeaux Maurice et Robin Gibb en 2003 et 2012 respectivement, le frère aîné Barry s’assure enfin que l’héritage de son groupe a le respect qu’il a toujours mérité.

Les victimes les plus éminentes d’une vicieuse réaction disco suite à leur domination de la bande originale de Saturday Night Fever en 1977, il était trop facile de rire des combinaisons, des faux et de toutes ces dents, comme Clive Anderson l’a fait 20 ans plus tard dans l’un des Les sorties d’interview les plus notoires de la télévision.

Là où ils étaient autrefois repris par Nina Simone, Janis Joplin et Al Green, passer la fin des années 90 à regarder leurs chansons chantées par Take That, Boyzone et Steps semblait être une étape importante.

La marée avait tourné en 2016, lorsque Coldplay a amené Barry sur scène lors de leur tournage à Glastonbury, et l’été suivant, lorsqu’il est revenu pour la fente des légendes du thé du dimanche. Maintenant, un nouveau documentaire de HBO, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, donne un traitement sérieux aux frères, et cet album voit 12 chansons se refaire une beauté country-soul dans le sanctifié RCA Studio A à Nashville.

Le producteur Dave Cobb, qui dirige le bâtiment historique, a enregistré Gibb en duo avec une succession de géants du genre pour ce projet, dont «Vol. 1 ”suggère qu’il y a plus à venir.

Bien que Dolly Parton, Keith Urban et Sheryl Crow fournissent un véritable pouvoir de star, ce n’est pas un cas de Gibb montrant ses célèbres amis.

Tout le monde est ici au service des chansons, donc les vrais moments forts sont moins évidents: Jason Isbell, pas si connu, partageant les vibrations enfumées de la rareté Words of a Fool, et Gillian Welch et David Rawlings fournissant des harmonies heureuses sur une coupe profonde de 1970, Papillon. Le tour d’Alison Krauss sur Too Much Heaven est un magnifique rappel que les Sixties Bee Gees avaient autant à offrir que dans leur faste des années 70.

Le style country n’est pas non plus cliché. Ils ont fait bien plus que coller un stetson sur John Travolta.

Jive Talkin ‘obtient une transformation émouvante de Muscle Shoals, avec Jay Buchanan de Rival Sons et Miranda Lambert transportant la chanson de la piste de danse à un désert marécageux. Les chansons tiennent toutes dans ces nouvelles tenues, comme on peut s’y attendre des vrais classiques.