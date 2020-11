M

Se balader sur les lacs de la ville a longtemps été un passe-temps favori des Londoniens et des touristes, mais l’été prochain devrait être plutôt sec, car les pédalos et les bateaux à rames ont quitté certains parcs de la capitale.

The Royal Parks, un organisme de bienfaisance qui s’occupe de huit des plus grands espaces extérieurs de Londres, dont Hyde Park et Regent’s Park, n’a pas accordé de nouveau contrat à Bluebird Boats Ltd, qui depuis 2004 exploite les bateaux sur The Serpentine et à Greenwich Park. Trente-cinq emplois ont ainsi été perdus.

En conséquence, bien que des plans aient été en place pour exploiter les bateaux pendant l’hiver, ceux-ci ont maintenant été abandonnés, les parcs royaux indiquant à Bluebird que les parcs auraient un «été sombre» en 2021, sans bateaux de location disponibles.

Le directeur de Bluebird, Peter Scott, a déclaré à propos de la nouvelle: «Nous sommes stupéfaits que les parcs royaux aient décidé de laisser notre contrat expirer sans tenir compte des dispositions relatives à la navigation de plaisance à Hyde Park et à Greenwich. La Serpentine est un lac de plaisance emblématique et une attraction touristique de renommée mondiale semblable à la navigation de plaisance à Central Park, aux promenades en barque à Oxford ou à Cambridge et aux visites en gondole à Venise.

“Les parcs royaux nous ont dit que nous ne sommes plus en mesure d’opérer. Cela signifie que non seulement la navigation de plaisance sera annulée sous verrouillage, mais qu’elle ne sera pas disponible à l’été 2021, car le pays tente de reconstruire après Covid.”

L’organisme de bienfaisance était dans un différend juridique avec la société Bluebird depuis janvier de cette année, les deux se disputant la propriété du hangar à bateaux de Hyde Park. Le Royal Park a blâmé cela pour le retard dans la mise en place d’un nouveau contrat pour offrir les bateaux publics à la location.

Dans un communiqué, les parcs royaux ont déclaré: «Les plans que nous avons mis en place pour un processus d’appel d’offres équitable et ouvert ont dû être suspendus en raison d’un différend juridique avec Bluebird Boats Ltd. Une fois ce différend résolu, nous avons l’intention de procéder. avec un processus d’appel d’offres juste et ouvert pour l’utilisation de la Serpentine, qui comprendra la navigation de plaisance, afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix, ce qui est si important pour nous en tant qu’organisme de bienfaisance.

«Nous sommes profondément déçus que nos plans aient été perturbés, ce qui signifie qu’il y aura un retard jusqu’à ce qu’un nouveau contrat puisse être attribué équitablement. Nous savons à quel point les parcs sont importants pour les gens, en particulier pendant le verrouillage et les restrictions prolongées, et nous savons à quel point la navigation de plaisance est populaire. Nous travaillons d’arrache-pied pour pouvoir procéder à l’appel d’offres qui permettra de reprendre la navigation sur la Serpentine.