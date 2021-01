Même pendant des années indemnes d’une pandémie mondiale, faire tomber les terriers des listes de propriétés en ligne est un passe-temps familier pour la plupart.

Un rapide défilement des listes de nouvelles maisons à vendre, certaines extraordinairement belles, peut avoir tendance à en conduire à une autre – et, avant que vous ne le sachiez, vous imaginez soudain la vie dans un studio barbacane brutaliste ou vous rêvez de pivots de carrière qui vous feraient perdre Manoir moderniste.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les maisons de design les plus fascinantes et les plus emblématiques à avoir été mises en vente au cours des derniers mois, ou visitez notre galerie ci-dessus.

La conversion de la chapelle de Deptford

Une ancienne salle de mission baptiste à Deptford est à vendre pour un peu moins de 1,5 million de livres sterling après sa transformation épique en une maison de trois chambres par l’artiste et doreuse russe Anastasya Martynova.

Avec un extérieur restauré – y compris un enduit gris sur le devant de galets – et un nouveau sol en béton soyeux, il y a une terrasse sur le toit spectaculaire et un studio en mezzanine baigné de lumière.

Restauré: derrière le nouveau look extérieur gris se trouve une conversion lumineuse et lumineuse d’une ancienne salle de mission à Deptford (Juliet Murphy)

Appelée Maison Utopia, elle possède des plafonds voûtés, des fermes en bois apparentes et une crédence en verre églomisé en or fait main dans la cuisine.

Bloc brutaliste

Au sommet d’un bloc brutaliste à Bethnal Green se trouve un ancien réservoir d’eau qui a été converti en un remarquable penthouse d’une chambre en 2016.

Le projet a été sélectionné pour un premier prix d’architecture aux RIBA London Awards deux ans plus tard.

Penthouse: un réservoir d’eau converti au-dessus de la maison Keeling classée Grade II est en vente à Bethnal Green (Aucoot.com)

Aménagé sur deux étages, avec un salon et un coin cuisine au premier niveau et une chambre et une salle de bains à l’étage supérieur, le penthouse réservoir d’eau est à vendre pour 570 000 £.

Instantanément reconnaissable grâce à sa conception ailée, la Keeling House, classée Grade II, a été conçue en 1954 par le célèbre architecte moderne Denys Lasdun, l’homme responsable du National Theatre, parmi plusieurs icônes brutalistes de Londres.

Une rare Huf Haus de Londres

L’une des maisons les plus centrales construites dans le style Huf Haus est à vendre à Dulwich Village.

Préfabriquées dans l’usine Huf Haus en Allemagne, et connues dans le monde entier pour leur haute efficacité énergétique, les maisons étonnamment modernes sont alimentées par leur environnement.

Ils tirent parti de la lumière du soleil, de l’air et du sol, ce qui signifie aucune facture de carburant.

Rare: l’enclave de neuf propriétés de style Huf Haus est considérée comme l’une des plus centrales

La société limite le nombre qu’elle produit à 150 par an et, généralement détachés et dépendant de l’espace extérieur, ils sont rares au Royaume-Uni et encore moins au centre de Londres.

La maison écologique de cinq chambres à vendre est l’une des neuf nichées dans un cul-de-sac créé à Dulwich Village. Il a un prix demandé de 2,8 millions de livres sterling.

L’art déco rencontre le post-modernisme

Le plus grand appartement du Wallis Building, un immeuble de style Art Déco à Marylebone conçu par Wallis, Gilbert and Partners en 1938 puis entièrement rénové par Sir Terry Farrell au milieu des années 80, est à vendre pour 1 285 000 £.

Le partenariat célèbre pour son architecture Art déco a également conçu le Hoover Building, classé Grade II, à Perivale, dans l’ouest de Londres, tandis que l’architecte postmoderne Farrell a conçu le bâtiment MI6 et Embankment Place à la gare de Charing Cross.

Incomparable: l’appartement de quatre étages dans le bâtiment Wallis dispose d’un escalier en colimaçon menant à une terrasse spectaculaire sur le toit

L’appartement penthouse à vendre s’étend sur quatre étages, sans voisins de part et d’autre.

Un escalier en colimaçon mène à une terrasse sur le toit au dernier étage avec vue à 360 degrés sur Londres.

Une maison dans un clocher

Aménagé sur cinq étages, un appartement de deux chambres a été mis en vente dans une ancienne église et un bloc opératoire de l’hôpital St Thomas de London Bridge.

Une rénovation récente a ajouté une terrasse sur le toit au dernier étage qui permet aux futurs propriétaires une vue imprenable sur le Shard, le HMS Belfast et la Tamise.

Église St Thomas: un appartement de deux chambres sur cinq étages d’un ancien clocher à London Bridge

La tour présente une élégante brique géorgienne, avec des détails en stuc blanc et une décoration ornementale sur la porte d’entrée de la rue St Thomas, tandis que des fenêtres cintrées encadrent la vue sur les toits des espaces de vie sur cinq étages. Il est à vendre pour 1 650 000 £.

Studio Barbican

Au cœur du Barbican Estate in the City, un studio voûté en berceau avec mezzanine a été mis en vente pour 495 000 £.

Insolite pour le domaine brutaliste, l’appartement du dernier étage a sa propre entrée. Il y a aussi la cuisine d’origine et un balcon orienté à l’ouest.

Maison Art Déco de Poirot

Dans un immeuble Art Déco de Charterhouse Square, Smithfield, un studio au quatrième étage a été mis en vente.

Florin Court est peut-être mieux connu sous le nom de fictif Whitehaven Mansions, qui abrite le détective belge original Hercules Poirot joué par David Suchet dans l’adaptation télévisée qui a duré plus de deux décennies.

Cadre familier: Florin Court était également le fictif Whitehaven Mansions, domicile du détective de télévision Hercule Poirot

L’appartement est à vendre pour 335 000 £ avec une terrasse commune sur le toit et une piscine. Il ne reste que 93 ans sur le bail mais, comme la maison est à vendre avec une part de pleine propriété, il devrait être simple de prolonger.

Maison cachée conçue par Starchitect

Lost House in King’s Cross, une maison créée par Sir David Adjaye sur un site d’arrière-pays qui était auparavant une ruelle, une piste de stationnement et une cour avec voiture, a été mise en vente au prix demandé de 6,5 millions de livres sterling.

Les anciens clients de l’architecte primé comprennent le défunt créateur de mode Alexander McQueen, l’acteur Ewan McGregor et les artistes Jake Chapman, Chris Ofili, Tim Noble et Sue Webster.

Les quartiers d’habitation sont cachés derrière un mur de briques indescriptible donnant sur la rue, avec une seule fenêtre extérieure et un grand espace de vie souterrain avec deux jardins intérieurs.

Il y a aussi une piscine accessible depuis la suite de la chambre principale, qui est faite en lilas.

S’installer à Spitalfields

Une boutique classée Grade II au cœur du marché de Spitalfields est en vente pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Il comprend un appartement de trois chambres juste au-dessus et un toit-terrasse privé à l’arrière de la propriété. On pense qu’il a été construit dans les années 1770 et est en vente pour 2,3 millions de livres sterling.

La façade de la boutique victorienne traditionnelle présente une signalisation originale et des vitres à cadre en bois.

À l’intérieur, au rez-de-chaussée, il y a des éléments de caractère et des planchers de bois franc d’origine. Un bureau contenant une cheminée et un poêle en fonte est positionné juste derrière la boutique tandis qu’un grand sous-sol se trouve en dessous.

Modernisme britannique

Faisant partie du domaine Priory Green d’Islington, avec sa structure en béton, ses escaliers sculpturaux et ses jardins paysagers, Kendal House dispose d’un appartement de deux chambres au quatrième étage à vendre.

Une poutre en béton d’origine a été exposée dans un couloir et dans la cuisine après une récente rénovation par Adam Khan Architects.

Il est à vendre pour 625 000 £, avec chauffage et eau chaude provenant d’un système communal et inclus dans les frais de service annuels.