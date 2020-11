L

Les donateurs devraient dépenser 1,1 milliard de livres sterling en ligne au cours de ce week-end du Black Friday.

C’est une aubaine de shopping annuelle que tout le monde connaît. Mais il y a un côté moins connu et plus sombre des achats en ligne: ses robots.

Bon nombre des meilleures offres sur une PlayStation seront probablement récupérées et vérifiées par une horde de ces snafflers en ligne avant que vous n’ayez la possibilité de cliquer sur “ Ajouter au panier ”.

Les robots de vente au détail sont des logiciels qui ne dorment jamais, et ils sont faciles à acheter.

Ils sont exploités par des personnes qui font en sorte que certains robots imitent un vrai client et éliminent une grande partie des gouttes sur des articles – tels que des Nikes en édition limitée – en quelques millisecondes. Ces opérateurs de robots en ligne revendent ensuite les produits recherchés sur des sites tels qu’eBay avec une majoration massive.

(

Les clients sont souvent piqués à la poste

/ Conseils d’achat du Black Friday)

Ce modèle d’achat et de revente de robots à lui seul représenterait jusqu’à 2 milliards de dollars par an.

Cela a longtemps été un problème le Black Friday et a récemment frappé les lancements de la PS5 et de la Xbox Series X, les joueurs du monde entier frustrés de leur incapacité à vérifier un achat de Noël de rêve, bien qu’ils aient attendu patiemment la baisse.

Le problème n’a fait que s’aggraver pendant la pandémie, car de plus en plus de gens achètent en ligne.

Mais une start-up de technologie de paiement basée à Londres pense qu’elle a la réponse.

Vyne, un nouveau mode de paiement de compte à compte, exploite ce qu’il appelle l’Open Banking.

Damien Cahill, co-fondateur et directeur de l’exploitation de la start-up, a expliqué au Standard comment les bots sont configurés pour parcourir le Web à la recherche d’une goutte, avant que les opérateurs ne joignent une carte virtuelle à usage unique, attache les détails de la carte au bot. , et laissez-les libres de faire leurs achats.

(

Les magasins physiques sont restés fermés alors que les consommateurs faisaient leurs achats en ligne pour le Black Friday cette année

/ . via .)

Cahill a déclaré que tout cela est possible parce que les paiements par carte «sont remplis de trous d’exploitation» et peuvent être usurpés.

En revanche, l’expert des paiements en ligne a affirmé que si les sites vendant des marchandises le Black Friday utilisaient la méthode de paiement Open Banking de vyne plutôt qu’une carte, les robots ne seraient pas en mesure de se faufiler devant de vrais clients.

Il a déclaré que cela était dû au fait que les paiements de vyne sont envoyés directement du compte d’un consommateur vers un compte marchand sans aucune carte – et pour qu’un consommateur puisse obtenir un compte bancaire, ils auront été vérifiés. Un bot ne peut pas être vérifié par Barclays.

Chaque paiement vyne nécessite également qu’une personne réelle présente un appareil et un identifiant biométrique ou autre secret.

Cahill a déclaré: «Les cartes n’ont jamais été conçues pour le commerce électronique, c’est une technologie de 55 ans qui a été écrasée sur un tas de passerelles. C’est tellement ouvert aux attaques, et une fois que les détails de la carte sont dans la nature, ils peuvent être abusés.

«Nous ne pouvons pas être fraudés. Si nous sommes la solution de paiement à la caisse, ces attaques de robots ne peuvent pas se produire.

Karl MacGregor, PDG de Vyne, est un ancien vice-président du numérique chez Worldpay.

Il a dit: “Ce [Black Friday bots] est un autre exemple de la façon dont les cartes de débit et de crédit ne répondent pas aux besoins de nombreux détaillants et consommateurs. «Les cartes peuvent être compromises et exploitées par des opportunistes et des fraudeurs en raison de leur architecture désuète et du manque de protection, mais il existe d’autres options de paiement plus sécurisées pour les personnes.»

en relation

Définir des alertes pour les dernières offres, exploiter des robots et revendre des achats à des prix plus élevés n’est techniquement pas illégal. Le Royaume-Uni a rendu illégale l’utilisation de ces robots pour la vente de billets, mais il n’est pas explicitement contraire à la loi des autres secteurs de la vente au détail.

Cependant, vyne ne sont pas les seuls à tenter de trouver un moyen de contourner l’influence des bots.

Currys PC World a récemment listé sa nouvelle PS5 à 2000 £ de plus que son prix réel pour attirer les robots, tout en envoyant aux vrais consommateurs qui avaient précommandé l’article un code de réduction pour ramener le prix à son niveau réel.