Puisque nous savions que L’incroyable famille Kardashian Cela prendra fin en 2021, après 14 ans de situations amusantes, nous savions que nous allions rater les combats typiques entre sœurs, alors cette fois nous avons décidé d’aborder une situation amusante dans laquelle Kendall Jenner et Kylie se disputaient pour savoir qui devrait porter une robe.

De nos jours, les derniers chapitres et les nouveaux sont diffusés chaque semaine, mais ce qui attire le plus l’attention est cette avancée dans laquelle Kendall et Kylie a une bataille rangée pour un look marron.

Bien que les filles ne quittent pas la maison, si elles changent comme si elles sortaient dans un endroit chic, en plus d’avoir les caméras là pour les enregistrer, elles aiment être bien habillées et porter quelque chose qu’elles n’ont jamais utilisé, alors à acheter des vêtements choisir bien pour qui il sera.

C’est à ce moment-là que Kendall a dit à Kourtney qu’elle voulait porter l’une de ses robes, mais à ce moment-là, la belle mondaine Kylie Jenner l’avait en sa possession, donc cela s’est terminé dans un grand ennui, comme Kourt l’a fait. il avait déjà prêté Kendall.

«Je voulais le look marron» crie Kendall, alors que Kylie entre en scène en s’amusant et en riant, alors Kendall est assez ennuyée en s’assurant que tout le monde laisse Kylie faire ce qu’elle veut et qu’elle porte ce qu’elle veut à tout moment, même si elle avait mis de côté avec le temps la tenue.

C’est alors que Kendall nous a assuré que lorsqu’ils sont à Palm Springs, ils restent la plupart du temps chez lui, alors il portait des vêtements super décontractés et rien d’extraordinaire. Il semble que Kylie s’en fichait que sa sœur ait déjà mis la robe de côté et l’ait quand même prise.

Alors tout a continué, Kendall hurlant et Kylie prenant des photos très insouciantes. Pendant ce temps, Kim, Khloé et Kourtney lui offrent d’autres de leurs plus beaux looks, pour ce moment tout se passait un peu plus calme mais Kelie est venue lui dire: “Tu es jolie comme ça”, quelque chose qui l’a fait exploser et renverser la dernière goutte de son verre de patience.

«Comme si vous méritiez la tenue plus que moi. Je ne vais pas te laisser ruiner cette nuit. Je passe un bon moment », lui a dit Kylie et Kendall a répondu que c’était l’inverse, c’est elle qui a gâché sa nuit et c’est pourquoi il ne fera pas attention à ce qu’il dit.

Ces derniers jours, nous avons vu quelques vidéos de la mannequin marchant et démontrant son grand talent cataloguée comme la plus talentueuse, la plus belle et la plus naturelle de toutes les sœurs, qui a suscité de la ferveur et a choqué tout le monde avec une vidéo dans laquelle elle apparaît en train de marcher. et pratiquement flottant, montrant à quel point il est professionnel d’avancer de cette façon.

Elle a montré à quel point elle est professionnelle en tant que mannequin lorsqu’elle marche, bouge comme si elle avait le poids d’une plume, quelque chose de très important sur les podiums car il faut marcher avec élégance et style et plus le mannequin est léger en marchant, elle a l’air beaucoup mieux.

Cette simple vidéo a suffi à choyer les internautes, qui ont été surpris de voir son grand talent, quelque chose que nous n’avons pas pu observer plusieurs fois et toujours à la recherche radieuse et belle, car nous nous souvenons qu’elle est super coquette et jolie.

Depuis que Kendall est entrée dans l’industrie de la mode, elle s’est engagée à modéliser plusieurs grandes marques, dont certaines sont plus célèbres que d’autres, mais que ce soit lors de grands défilés de mode ou simplement pour prendre des photos avec ses produits.

Elle est également considérée comme une idole, bien sûr, grâce à son apparition sur le podium symbolique de la célèbre marque l3ncer1a Victoria Secret, l’une de ses plus jolies à ce jour, étant l’ange le plus célèbre et préféré de millions de personnes à son époque et maintenant.