Exclusif

Wendell Pierce chantera peut-être le blues bientôt, car il n’a PAS été engagé pour jouer BB King dans un prochain film comme il l’a proclamé … selon la succession de King de toute façon.

Pierce – connu pour ses rôles dans “The Wire” et “Treme” – a fait son annonce lundi en disant … “Nous sommes officiels. La préparation a commencé sur un film où je serai honoré de jouer le grand BB King. . Humilié. “

Quelque chose ne va pas cependant, parce que Vassal Benford – président de la succession de BB – dit à TMZ … ils sont furieux que Pierce a annoncé qu’il était le chef de file du biopic. Benford affirme que Pierce n’a pas été nommé par le domaine ou les membres de la famille de King pour le jouer, et en fait … il dit que d’autres acteurs sont envisagés, comme Kenan Thompson.

Benford insiste sur le fait qu’il n’y a aucune nouvelle officielle sur qui joue à BB à moins que cela ne vienne du domaine, et il ajoute … “Je pense que M. Pierce s’est mal exprimé.”

Pour brouiller encore plus les eaux … Michael Zanetis – producteur et co-scénariste du projet BB, qui s’intitule “The Thrill is On” – nous dit que King’s Estate est au courant de ce film depuis des années et n’a jamais eu de problème avec quoi que ce soit jusqu’à présent.

Zanetis affirme que Wendell est sous contrat pour le rôle de BB depuis 2009, et qu’il n’y a personne de mieux pour le jouer. Il ajoute que le petit-fils de King, Eric Mitchell, est producteur exécutif de ce film depuis 2012 et soutient pleinement l’histoire.

Enfin, il affirme que BB lui-même lui a donné sa bénédiction pour faire le film avant qu’il décédé en 2015.

Donc, c’est encore plus étrange que Pierce a tweeté une clarification cette semaine, en disant … “The Estate of BB King a demandé que je clarifie le film THE THRILL IS ON n’est pas un biopic au sens traditionnel du terme. C’est une version dramatisée d’un vrai -histoire d’amitié de la vie. “

Zanetis confirme avec nous que le film est un docudrame – pas un biopic – mais cela ne semble pas du tout être le problème avec le domaine.

Quoi qu’il en soit, Zanetis affirme que la succession tente de le supprimer … et nous dit que cela va à l’encontre de tout ce que BB King représente.