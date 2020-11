La collecte de fonds annuelle s’est déroulée sans audience pour la première fois en raison de la pandémie de coronavirus, mais elle a tout de même réussi à lever plus de 37 millions de livres sterling d’ici la fin de la soirée.

Le groupe pop Little Mix a également joué dans une comédie aux côtés des présentateurs pour enfants Dick et Dom. Mais, leur sketch a été accueilli avec inquiétude par certains fans en raison de l’absence notable du membre du groupe Jesy Nelson.

La jeune femme de 29 ans n’a pas non plus joué ni animé avec ses camarades de groupe aux MTV EMA dimanche, un porte-parole du groupe disant qu’elle était “malade”.

en relation

Children in Need était une affaire autrement joyeuse qui a permis d’amasser un total de 37 032 789 £.

«Children In Need existe depuis 40 ans et nous n’avons pu le faire que grâce à vous», a déclaré Mel Giedroyc, l’une des présentatrices de l’émission en direct, en remerciant les téléspectateurs pour leur soutien.

«Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés cette année et que nous continuerons de relever pendant que cette pandémie se déroule, nous sommes forts parce que le cœur des personnes qui maintiennent ces projets en vie est fort.

en relation

Un sketch de la comédie de BBC One The Goes Wrong Show a également été joué pendant le programme.

Il représentait une troupe de théâtre essayant de naviguer dans les règles du coronavirus alors qu’elle jouait une scène où un couple se rendait à un rendez-vous.

Le sketch montrait que le couple était sérénade par un violoniste dans une boîte en verre et que leur nourriture et leurs couverts étaient désinfectés par un serveur alors qu’ils essayaient de partager un dessert.

Après qu’un des convives se soit plaint qu’il ne peut pas goûter la nourriture une fois qu’elle a été enduite de liquide antibactérien, il est emmené par un homme en combinaison de protection contre les matières dangereuses et remplacé par une doublure.

Le joueur de tennis Sir Andy Murray, l’ancien footballeur Peter Crouch et le comédien Romesh Ranganathan figuraient également parmi les autres stars à figurer dans le programme.

Le programme a été présenté par Giedroyc, Alex Scott, Stephen Mangan et Chris Ramsey.

Ouvrant le programme, Scott a déclaré: «Vous êtes peut-être à nouveau chez vous, mais vous n’êtes pas seul.

«Ensemble, nous pouvons surmonter cela et, plus important encore, ensemble, nous pouvons contribuer à changer des vies.»