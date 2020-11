T

a BBC a annoncé sa sélection festive exceptionnelle de spectacles de Noël et c’est un pack de variétés aux proportions épiques. Notre équipe choisit les émissions que nous regarderons cette saison

Ce ne serait pas un Noël de la BBC sans un drame d’époque qui semble parfait à regarder avec vos parents au premier coup d’œil (“ Tout est question de nonnes, ça doit être comme Call The Midwife … ”) mais laisse rapidement tout le monde un peu gêné. La version grand écran de Black Narcissus a été fortement censurée et même interdite dans certains pays lors de sa sortie en 1947 pour sexage controversé du catholicisme, qui vous dit la plupart de ce que vous devez savoir. Gemma Arterton joue Sœur Clodagh, une religieuse chargée de mettre en place un couvent dans un palais himalayen isolé. KR

Worzel Gummidge: Saucy Nancy, BBC One

J’avoue que le titre me fait serrer les dents (un ancien patron m’appelait parfois “ beignet fantaisie ” mais cela le remplacera sans aucun doute) mais les deux épisodes précédents de cette nouvelle version des histoires d’épouvantail étaient si charmants que je ne peux pas rester fâché. Le défenseur des cultures à tête végétarienne de Mackenzie Crook est gentil et gentil, et ses deux acolytes humains Susan et John (India Brown et Thierry Wickens) sont adorables. Tout est tissé avec une bonne dose de magie folklorique anglaise irrésistible. Un tonique ensoleillé pour un hiver difficile. ND

La grande abeille à coudre britannique, BBC Two

(

Joe Lycett empêche ses charges d’obtenir leurs bobines dans une torsion

/ BBC / Love Productions / Mark Bourdillon)

Une programmation parfaite si vous décidiez que le lockdown 2.0 était le bon moment pour devenir couturière, pour vous laisser pleurer dans votre coussin (pas moi). La belle et saine Sewing Bee revient pour une spéciale festive, mettant en vedette un ensemble d’égouts de célébrités qui ont probablement leurs bobines dans une torsion. Il est présenté comme toujours par le merveilleux Joe Lycett, qui mérite un OBE pour ses services pour faire rire les couturiers stressés alors qu’ils ont des pannes sur les ourlets à la télé nationale. JT

Beaucoup de choses ont changé depuis que Bridget Jones s’est assise sur son canapé et a chanté un peu de Céline Dion dans son verre de vin. MeToo, les médias sociaux et la hausse des loyers à Londres rendraient tous les livres d’Helen Fielding très différents s’ils étaient écrits maintenant, et un nouveau documentaire retracera l’héritage littéraire de Bridget et ce qui a changé depuis sa première apparition il y a 25 ans. Et être diplômé de Sit Up Britain à BBC Two? Nous sommes fiers d’elle. JT

(

Nos malheureuses mamans (et papa) préférées sont de retour

/ BBC)

Nos mamans malheureuses préférées de l’ouest de Londres (ainsi que le papa symbolique Kevin) sont de retour pour le premier spécial de Noël de Motherland, qui verra le gang se préparer pour la soirée saisonnière de la reine des abeilles slash mumfluencer Amanda. Si c’est même deux fois moins désastreux que le séjour Airbnb à mi-parcours du groupe dans la série précédente, nous pouvons prédire avec certitude qu’il s’agira d’une émeute bouillonnante de vin chaud. On croise les doigts pour que la troisième série de la brillante comédie de Sharon Horgan arrive bientôt (en attendant, la première série est sur Netflix). KR

Les mots «battre le monde» ont beaucoup été utilisés cette année, mais notre industrie du théâtre est une chose qui est vraiment à la hauteur de ce label. Nous avons été tragiquement privés de performances en 2020, et la production acclamée d’Ian Rickson d’Oncle Vanya a été l’une des nombreuses émissions réduites à son apogée par la pandémie. Quel régal, alors, que la BBC et la productrice Sonia Friedman aient collaboré pour lui donner une autre vie, filmant une performance en lock-out qui sera diffusée sur BBC Four. Il présente un casting de premier ordre, comprenant Toby Jones, Richard Armitage, Rosalind Eleazar et Aimee Lou Wood. JT

(

Jenna Coleman et Tahar Rahim mènent cette folle histoire de meurtre sur le Hippy Trail

/ BBC)

Quelle histoire insensée. En 1975-6, jusqu’à 20 jeunes voyageurs occidentaux ont été assassinés sur le sentier Hippie, à travers l’Inde, la Thaïlande et le Népal. Le tueur, un psychopathe à la voix douce nommé Charles Sobhraj (Tahar Rahim, avec Jenna Coleman comme partenaire adoratrice Marie-Andrée Leclerc) a continué à échapper à la capture, bien qu’il soit l’homme le plus recherché d’Interpol. L’histoire de son appréhension, initiée par un jeune diplomate (ici joué par Billy Knowles) à l’ambassade des Pays-Bas à Bangkok, fait l’objet de ce thriller en huit parties. À couper le souffle. ND

Autre délice pour les amateurs de performances: l’adaptation tout à fait divine de Matthew Bourne du film de 1948 The Red Shoes sera diffusée sur BBC Two this Christ, as. La magnifique production raconte comment la ballerine douée Victoria Page finit par être prise entre deux hommes et sa passion pour la danse; il a remporté deux Olivier Awards en 2017 et a été reconstitué à Sadler’s Wells l’année dernière. Ce n’est peut-être pas tout à fait la même chose que d’être dans la salle, mais de nombreux spectacles de Bourne ont été filmés pour l’écran avec la plupart de la magie encore intacte. JT

Appelez le spécial de Noël de la sage-femme, BBC One

(

La Nativité est à l’ordre du jour dans Call the Midwife

/ BBC)

Mon amour pour la longue saga des nonnes et des bébés ne connaît pas de limites, donc un autre spécial de Noël, dans lequel les espoirs d’un Noël sans incident seront toujours anéantis de manière fiable, est une cause de joie débridée. Comme les autres fans le savent, le spectre lointain de la démolition plane toujours sur Nonnatus House, Valérie a récemment perdu sa grand-mère adorée mais errante, et nous sommes tous désespérés de savoir si Lucille fera jamais un honnête homme de Cyril. Et comme toujours, remercions de façon festive Sœur Monica Joan. ND

Défi de l’université de Noël, BBC Two

Si vous êtes un type très spécifique de nerd (coupable!), Rien ne se compare au frisson intellectuel éphémère de poser une question juste sur University Challenge. L’édition festive du quiz des étudiants de haut niveau de Paxman présente une liste d’anciens élèves célèbres qui défendent leurs institutions – des photos hilarantes de retour en arrière datant de leurs études de premier cycle et des révélations mineures sur le lecteur de nouvelles qui a réellement un diplôme en vieux norrois. Le meilleur? Les questions sont – chuchotez-le – loin d’être aussi difficiles que les casse-têtes distribués aux concurrents habituels, ce qui signifie que nos chances de parcourir un tour complet sont beaucoup plus élevées. KR

Victoria Wood: La liste secrète, BBC Two

Comme une aiguille à tricoter cachée dans une boule de cachemire, il n’y a rien de plus invitant et étonnamment embroché que la comédie de la défunte grande Victoria Wood. Révélée dans la récente biographie de Jasper Rees comme brillante mais dominante, en proie à des angoisses au sujet de son apparence et de sa relation avec sa mère indisponible, elle a toujours exigé beaucoup de ses collaborateurs (y compris les fidèles Celia Imrie et Julie Walters) mais bien plus d’elle-même. Sa comédie a été travaillée avec précision et cette collection de 20 croquis est tirée d’une liste de ses favoris choisis, découverte dans un cahier après sa mort. ND

Penguins: Rencontrez la famille, BBC One

(

Quel sera votre pingouin préféré?

/ BBC)

Il y a très peu de choses que je m’engagerais à regarder pendant 18 heures entières (c’est probablement la raison pour laquelle je n’ai jamais pu m’entendre avec des coffrets de drames américains de prestige – ils sont tout simplement trop longs.) Cependant, je suis prêt à faire une exception pour ce programme nature à succès, qui consacrera un épisode de 60 minutes à chacune des 18 espèces de pingouins, des grands noms comme Emperor et Humbolt aux races moins connues comme le nom intrigant Northern Rockhopper et Chinstrap. KR

Gala des étoiles du Royal Ballet, BBC Four

Pour les amateurs de danse qui n’ont pas eu la chance d’être dans le public extrêmement réduit et très socialement éloigné de ce gala d’octobre, ce sera un vrai régal. Marquant la première fois que la compagnie complète du Royal Ballet a pu remonter sur scène avec son orchestre maison (ils ont dû retirer tous les sièges des stands pour pouvoir les espacer suffisamment), c’est un magnifique témoignage de l’excellence de la compagnie qui comprend vieux favoris et nouvelles œuvres fabuleuses. ND