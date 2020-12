O

L’un des prix annuels individuels les plus célèbres et les plus prestigieux du sport britannique sera décerné dimanche lors du vote du public d’une liste de six personnes présélectionnée pour déterminer la personnalité sportive de l’année 2020 de la BBC.

Ici, Standard Sport regarde les prétendants en lice pour succéder au vainqueur de l’an dernier Ben Stokes…

Un été qui a commencé avec la frustration d’être abandonné s’est terminé par la réaffirmation de Broad comme le chef de l’attaque de l’Angleterre et les discussions sur la retraite rendues prématurées à l’extrême.

Une interview franche de Sky Sports au milieu du premier match de la série West Indies – le seul test de l’été dans lequel Broad n’a pas joué, et le seul que l’Angleterre a perdu – a laissé le Nottinghamshire rapidement à sa charge lorsque le moment est arrivé et il l’a fait avec élégance, prenant 29 guichets à 13,41 pour inspirer des victoires de série sur les Windies et le Pakistan.

2020 a été l’année au cours de laquelle Doyle a terminé son ascension de jockey pionnière à l’une des meilleures cavalières de la planète, point final.

Une saison remarquable s’est terminée par une reconnaissance plus large au pays et à l’étranger – Doyle a été nommée sportive de l’année du Sunday Times, tout en participant également à la réunion de l’America’s Breeders Cup pour la première fois.

Ayant déjà skippé une équipe gagnante de la Ligue des champions en 2019, Henderson a continué de donner tort à ceux qui doutaient de son potentiel dans les années qui ont suivi son déménagement à Anfield depuis Sunderland. Beaucoup d’entre eux, en fait, l’ont élu Joueur de l’année de la Football Writers ‘Association (FWA).

Cela en dit long sur l’irrégularité de 2020 selon laquelle Hamilton est le seul ancien gagnant – et l’un des deux seuls anciens nominés – sur cette liste.

En cours de route, le joueur de 35 ans a brisé la marque allemande pour la plupart des victoires en course et a utilisé sa plate-forme comme seul pilote noir de la grille pour mener la campagne du sport pour l’égalité raciale en faveur du mouvement Black Lives Matter.

Il semble maintenant que ni quand, ni si, il deviendra (statistiquement du moins) le plus grand pilote de l’histoire du sport – en supposant que son nouveau contrat avec Mercedes soit finalisé, Hamilton sera un favori brûlant pour le titre numéro huit l’année prochaine.

Pendant un certain temps plus tôt dans l’année, il était un favori brûlant pour le prix, ayant été l’une des rares stars du sport britanniques à réaliser une réalisation notable avant que la pandémie de coronavirus ne décime le calendrier.

Le Rocket a remporté son sixième titre mondial au Crucible plus tôt cette année, s’inscrivant dans l’un des records de l’ère moderne de Stephen Hendry, mais c’est une nomination qui se sent moins sur les réalisations d’O’Sullivan au cours des 12 derniers mois et plus sur une reconnaissance des 28 derniers mois. ans.

Remarquablement, c’est la première fois que O’Sullivan est en lice, et bien qu’il puisse être raisonnable de suggérer qu’il est le plus grand bénéficiaire du manque d’euros, des Jeux olympiques et autres, il est tout aussi juste de dire que cela se fait attendre depuis longtemps. .

Les bookmakers l’ont classé troisième favori, rappelant peut-être la façon dont les fans de fléchettes pesaient derrière Phil Taylor en 2010.

L’interview du gong de l’année est un prix non officiel pour lequel il doit avoir des chances. Le joueur de 45 ans a affirmé que les joueurs prometteurs du jeu n’étaient “pas si bons, vraiment” et étaient, en fait, “si mauvais” qu’il «Il faudrait perdre un bras et une jambe» pour sortir du top 50 mondial.