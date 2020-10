Le nouveau Beats Flex à 50 $ est un jeu très intelligent de la division Beats d’Apple. Une des raisons est évidente: la gamme d’iPhone 12 n’étant plus livrée avec les écouteurs inclus, cette option de type tour de cou pourrait s’avérer être un substitut populaire. Les écouteurs Beats Flex sont nettement moins chers que les Beats X qu’ils remplacent – sans parler des AirPods. Ils offrent une longue autonomie de 12 heures, ont un ajustement confortable et éliminent l’angoisse de perdre un écouteur véritablement sans fil.

Mais l’autre raison pour laquelle les écouteurs Flex sont un produit important est, eh bien, Android. Au lieu d’utiliser le connecteur Lightning exclusif d’Apple pour le chargement, comme de nombreux casques Beats l’ont fait depuis l’acquisition, le Flex dispose d’un port USB-C. L’application Android de Beats a déjà été mise à jour pour les prendre en charge. Ces mesures montrent que, alors qu’Apple continue de mettre davantage l’accent sur les produits audio – avec le nouveau HomePod mini et les écouteurs premium de longue date qui devraient être lancés bientôt – Beats se rend compte qu’il doit être indépendant de l’écosystème d’Apple si la marque veut continuer son énorme Succès.

Verge Score 7,5 sur 10

Bon produit

Amélioration de la durée de vie de la batterie Connecteur USB-C Commandes faciles à utiliser

Mauvaises choses

Non évalué pour la résistance à la transpiration Isolation acoustique So-so Pas de commutation automatique de l’appareil

Le Beats Flex ressemble beaucoup au Beats X, qui a maintenant été abandonné. Le câble souple et caoutchouté «Flex-Form» repose autour de la nuque, et la conception légère et uniformément équilibrée permet aux bourgeons de pendre confortablement à votre poitrine sans le moindre inconfort. Sur moi, les bourgeons tombent autour de mon sternum. Comme avec le Beats X, vous pouvez les attacher magnétiquement – et cette fois, votre musique se mettra automatiquement en pause chaque fois que vous le faites. Quatre tailles d’embouts sont livrés dans la boîte, et bien que le Flex me convienne bien, j’ai remarqué que leur isolation passive du bruit laisse à désirer. Assis à la maison à écouter, ils sont fantastiques. Mais dans la rue, vous pouvez entendre un bon niveau de bruit ambiant.

Beats a un peu repensé les commandes en ligne. Sur le côté gauche, la télécommande à trois boutons a disparu, remplacée par un seul bouton multifonction rond pour pause / saut / retour et une bascule de volume séparée sur le côté. Il y a une grille en forme de pilule recouvrant le microphone intégré, et de ce côté, vous trouverez également le connecteur USB-C. Sur le module de droite, il n’y a qu’un bouton d’alimentation. Le câble Flex-Form qui s’adapte à votre cou semble un peu plus fin (et plus léger) que ce qui était sur le Beats X, donc je mentirais si je disais que je n’étais pas légèrement préoccupé par la durabilité à long terme. Beats m’a assuré que les écouteurs Flex ont passé avec succès les tests de fiabilité habituels de l’entreprise.

Les Beats Flex ont des commandes repensées avec une bascule de volume et un bouton multifonction.

Les Flex sont les premiers écouteurs Beats à utiliser un connecteur USB-C.

Apple est resté fidèle à sa puce de casque W1 à l’intérieur du Beats Flex, ce qui lui donne le processus de configuration instantané habituel et le couplage synchronisé entre les appareils liés à votre compte iCloud. Il aurait été bien d’avoir la nouvelle puce H1, car elle est requise pour la fonction de commutation automatique entre iPhone, iPad et Mac qui est incluse à partir d’iOS 14 et de macOS Big Sur. Perdre cette touche de commodité est le compromis que vous faites pour le prix de 50 $. Siri mains libres n’est pas non plus présent.

La durée de vie de la batterie du Beats Flex est estimée à «jusqu’à 12 heures» d’écoute continue, et cela me semble opportun dans mon temps de les examiner jusqu’à présent. C’est une amélioration par rapport aux 8 heures du Beats X. Bien que curieusement, les chiffres de recharge rapide «Fast Fuel» ne sont pas aussi bons: le Beats X pourrait obtenir 2 heures de jus avec une charge de 5 minutes, mais le Flex obtiendra 1 1/2 heures à partir d’une charge de 10 minutes. Peut-être que Beats est juste plus réaliste à propos de l’estimation cette fois-ci, mais c’est quand même une différence.

Une autre chose à savoir est que le Beats Flex n’est pas évalué pour la résistance à la sueur ou à l’eau. Si vous avez besoin de cette assurance, vous devez payer plus cher pour les Powerbeats – également une conception de style tour de cou – ou les Powerbeats Pro entièrement sans fil. Beats n’inclut aucun type de pochette avec ses écouteurs à 50 $, vous devrez donc les transporter en vrac.

Cela ne devrait pas surprendre compte tenu de l’écart de prix, mais les deux sonneront nettement mieux que le Beats Flex. Ne vous méprenez pas: les Beats Flex ont une signature sonore très agréable qui, surtout, n’est jamais vraiment fatigante. Comme vous vous en doutez, ils contiennent également suffisamment de basses (avec un soupçon de renforcement des aigus pour l’accompagner).

Beats affirme que les écouteurs Flex contiennent “un haut-parleur en couches exclusif avec une acoustique à double chambre pour obtenir un son riche et équilibré avec une séparation stéréo exceptionnelle.” Mis à part le jargon marketing, ils sonnent bien pour des écouteurs sans fil à 50 $, mais n’ont pas le même niveau de profondeur et de fidélité que les modèles plus chers. Ils ont été réglés comme des écouteurs que vous pouvez porter autour de votre cou tout au long de la journée et se glisser dans vos oreilles au besoin, et ils sont parfaits pour une écoute décontractée.

Les écouteurs peuvent se lier magnétiquement lorsque vous ne les utilisez pas.

En marchant dans la rue, je n’ai pas remarqué de bruit de câble ou de tiraillement du tour de cou. Et le Beats Flex s’est assez bien comporté avec mon Zoom et mes appels téléphoniques au cours des quelques jours où je les porte, les autres m’entendant haut et fort. Le signal Bluetooth a également été stable; les décrochages ont tendance à être moins problématiques pour les écouteurs à tour de cou.

L’application Beats pour Android vous permet de vérifier le niveau de la batterie et d’ajuster les paramètres.

Le Beats Flex mettra automatiquement votre musique en pause lorsque vous reliez les écouteurs avec leurs aimants intégrés, et ils reprendront la lecture lorsque vous les séparerez; il n’y a aucun capteur qui détecte quand ils sont réellement dans vos oreilles. Cela fonctionne également du côté Android, bien que sur Android, j’ai remarqué qu’il est possible de frapper dans votre application musicale et que l’audio continuera à jouer via les écouteurs lorsqu’ils sont accrochés à votre poitrine. Un iPhone passera automatiquement à l’audio du haut-parleur lorsque les écouteurs seront reliés entre eux. J’aurais aimé qu’il y ait une option pour éteindre les écouteurs lorsqu’ils sont attachés magnétiquement, comme le OnePlus Bullets Wireless 2, mais la pause est tout ce que vous avez.

Les Beats Flex ont tout ce qu’il faut pour leur prix de 50 $.

Mais si c’est mon plus gros reproche avec les 50 $ Beats Flex, je pense qu’ils sont un succès assez clair. Il existe actuellement toutes sortes de véritables écouteurs sans fil sur le marché, y compris des options plus axées sur le budget à cette même gamme de prix. Mais certaines personnes préfèrent simplement le style tour de cou (ou tour de cou) et ne veulent pas se soucier des étuis de transport ou faire face à la panique d’un AirPod roulant vers une grille de métro.

Les Beats Flex sont un produit bien pensé avec des commandes faciles, une autonomie suffisante pour durer toute votre journée de travail et une qualité audio solide pour le prix. Et la transition vers l’USB-C est importante. Dans une année où il était tout à fait logique au monde de s’en tenir à Lightning pour attirer les acheteurs d’iPhone 12, Beats étend une branche au-delà de l’écosystème Apple alors que les AirPods et AirPods Pro continuent de saturer ce marché.

