Beau couple, Sophie Turner partage des photos inédites avec Joe Jonas | INSTAGRAM

La belle Sophie Turner fait partie de ces actrices qui vivent vraiment pour l’excitation de la vie, et cela nous a permis de le voir, comme cela a été beaucoup plus évident lorsqu’elle a accueilli sa première fille, Willa, en compagnie de son mari bien-aimé le chanteur. et l’acteur Joe Jonas, tous deux, ont décidé de déménager de New York à Los Angeles, car ils préféraient le calme de la ville pour élever leur petite fille.

L’actrice a grandi en filmant la série qui l’a lancée vers le succès et la gloire “Le Trône de Fer”, l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps, et, après tout ce temps derrière les caméras et les plateaux de tournage, il semble maintenant qu’il veuille simplement vivre sa vie et s’amuser le plus en le faisant.

Cette attitude est toujours évidente sur les photos de la jeune femme de 24 ans, car, généralement, vous la verrez sourire avec le sourires authentiques, rayonnant le genre de lumière que seule une personne ayant survécu au jeu des trônes pouvait.

Rappelons que c’était le 22 juillet, lorsque Sophie Turner et Joe Jonas sont devenus parents de leur fille, Willa, après une grossesse qu’ils ont menée avec une grande discrétion et que maintenant, l’actrice anglo-canadienne s’est mise à partager une série de photographies. inédit sur son profil Instagram officiel.

On peut la voir avec son mari à deux reprises, l’une des photos apparaît également sur son épaule un lémurien, sur une autre image on peut la voir avec des amis et un gros chat, mais il y a un cliché qui a sans doute provoqué la plus grande tendresse , cette photo montre à quoi elle ressemblait avec son ventre de femme enceinte, étant évidemment aimée par Joe.

Vendredi dernier, l’épouse du membre des Jonas Brothers a décidé de partager une série de photographies et parmi elles, dans l’une d’elles, la chanteuse la serre dans ses bras, alors qu’elle montre dans un miroir à quoi elle ressemblait avec sa fille même dans son ventre.

«J’avais besoin de partager ce contenu, de profiter de ces souvenirs», écrit Sophie Turner dans la description des pièces de divertissement.

Toutes les photographies placées dans ladite publication ont une histoire et sont sûrement des souvenirs extrêmement spéciaux pour l’actrice, mais il ne fait aucun doute que l’image qui a été la préférée de tout le monde et celle qui a fait le plus sensation auprès des internautes et des millions d’adeptes de Turner, est la photographie inédite de ses dernières semaines de gestation.

On y voit les amants poser de profil devant le miroir dans une pièce, tous deux apparaissent habillés de leur pyjama respectif, même si honnêtement, Sophie a l’air la plus tendre, car son look pyjama ajouté à son énorme ventre de grossesse crée le meilleur des sensations qui réchauffent votre cœur.

Sophie porte un pantalon de pyjama blanc à imprimé animal noir, accompagnant sa tenue d’un crop top gris, qui laisse le ventre tendre de Sophie à la vue de tous, faisant tomber les téléspectateurs amoureux de l’image, essayer de visualiser le moment spécial.

Turner, est accompagnée de son mari bien-aimé, le musicien et acteur Joe Jonas, qui laisse son menton posé sur l’épaule de l’actrice, sans aucun doute, ils forment un couple heureux et ils ont l’air très amoureux, en plus des rares fois qu’ils se rencontrent. Ils ont été vus en public, ils ont été très heureux d’avoir leur petit bébé.