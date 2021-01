Beaucoup de peau!, Demi Rose sur le point de ne rien cacher | Instagram

Apparemment, le Mexique inspire la belle Demi Rose et la preuve en sont les photographies spectaculaires qui ont été prises à Tulum, où il était plus que clair que quand tout est beau comme elle, il n’y a rien à cacher, donc c’était un fil à montrer. toute ta peau.

Le beau mannequin britannique a posé de manière magistrale pour Instagram depuis ce qui semble être une sorte de spa ou de lieu de méditation. Sur les photos, vous pouvez voir la belle Demi Rose avec un seul fil en son bas comme accessoire de sa beauté.

La star d’Instagram a posé sur son dos pour montrer l’une de ses attractions les plus célèbres de l’intérieur de l’eau, où ce liquide vital travaillait sa magie et donnait à Demi Rose un air plus que flirteur avec un regard flirt qu’elle jetait à la caméra.

Comme si cela ne suffisait pas, cette photographie spectaculaire, le célèbre modèle Un homme de 25 ans en a lancé un de plus, dans lequel il peut complètement s’admirer de dos avec sa silhouette de sablier et verser de l’eau sur ses longs cheveux. Les deux images mêlant la beauté de Demi Rose à celle du lieu sont vraiment une œuvre d’art.

Cette publication date du 9 avril 2020 et selon la description que la belle ex de tyga Il a écrit que les images sont encore plus anciennes car il les a décrites comme des “archives”. Les photos ont dépassé un demi-million de réactions et ont rempli la boîte de commentaires de compliments, de cœurs, de baisers et plus pour la star.

Actuellement, Demi Rose compte plus de 15 millions d’abonnés sur Instagram, se positionnant comme l’un des chouchous du réseau social. Beaucoup ou peu de vêtements, à la maison ou sur la route, peu importe comment et où la star d’Instagram est photographiée car elle vole toujours des soupirs et est vraiment belle.

La célébrité est venue à la belle femme britannique à un très jeune âge et à 25 ans, elle a été comparée à d’énormes stars comme Kim Kardashian; Elle est même désignée comme la fille qui a pu voler un petit ami à Kylie Jenner, Tyga.

Le mannequin britannique s’est avéré être plus qu’un joli visage, Demi a partagé qu’elle était une femme intéressée à être en bonne santé à l’intérieur et à l’extérieur et que la paix était très importante pour elle. Se retrouver, méditer, se détendre, se faire masser et lire un bon livre font partie des hobbies de cette belle femme.

Ces passe-temps ont été développés par la star pendant cette pandémie, dans laquelle elle cherchait un moyen d’avoir plus de patience et de connexion avec elle-même pour rester en sécurité à la maison.

Demi Rose Elle aime les voyages, les endroits paradisiaques, la mer, les yachts, les fêtes, donc être enfermée était une véritable odyssée pour cette belle femme. Cependant, il a trouvé la bonne façon de profiter du temps.

Une des choses que les fans de Demi Rose Mawby aiment le plus, en plus de ses yeux tendres, de son visage d’ange et de sa silhouette spectaculaire, est sa discrétion. La star des médias sociaux est généralement très secrète sur sa vie privée et on en sait très peu sur ses relations personnelles.

La seule chose qui est ressortie, c’est la période difficile qu’il a vécue en perdant sa mère Cristine Mawby et qu’il était partenaire du célèbre rappeur Tyga. Pour le moment, on ne sait pas si la belle britannique est dans une relation amoureuse ou quels projets elle a à cet égard, quelque chose qui déclenche l’imagination de ses partisans, qui aiment penser à ce qu’elle va faire, à ce qu’elle appréciera et où elle sera.