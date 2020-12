Beaucoup de peau! Kendall Jenner pose sans soutien-gorge et en culotte noire | Réforme

Il ne fait aucun doute que le modèle Kendall Jenner Il sait parfaitement attirer l’attention de ses millions de followers qu’il a ravis d’une publication qui en a sûrement fait fondre une de plus sur le réseau social, remplissant tout le monde de soupirs.

C’est au cours du mois de mai de l’année dernière que Kendall Jenner a fait partie de la promotion Calvin Klein et pour cela, elle a de nouveau joué dans une séance photo franche à aux seins nus.

Dans la vidéo promotionnelle, la sœur de Kim Kardashian et Kylie Jenner parle de tout ce qui est et n’est pas en elle-même, et de ce que ressent parfois le mouton noir de la famille, même si je pense aussi que tout est possible en fonction du célèbre “clickbait”.

Dans son discours, la belle mannequin a repris certains arguments qui existent autour d’elle et admet même être une maniaque du contrôle, et elle affirme également qu’il y a beaucoup de vérités sur elle-même, tout est une référence claire au contenu controversé qui est généré autour d’elle juste pour attirer l’attention des médias sociaux, alors qu’en réalité tout n’est pas forcément vrai.

Et c’est donc dans le cadre d’une œuvre d’art, qu’une des mineures de Las Kardashian a laissé son buste presque exposé.

Dans la photographie Kendall Elle est allongée posant devant la caméra, torse nu avec juste une veste en jean et une culotte noire.

Cliquez sur l’appât? “, A écrit Kendall dans le post.

Comme prévu, cette publication a fait sensation et à ce jour, elle compte plus de 4 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses millions de followers sur le réseau social.

Kendall Jenner est la deuxième plus jeune sœur du clan Kardashian-Jenner, mais cela ne l’empêche pas d’être l’une des plus célèbres de toutes.

À seulement 25 ans, le mannequin apparaît sur les listes de célébrités les plus importantes au monde, mais cela n’est pas comparable à sa proéminence sur la liste Forbes, qui est le modèle le mieux payé du monde en 2018.

De cette manière, l’ange de Victoria’s Secret a surpassé des modèles tels que Karlie Kloss ou Gisele Bündchen, qui figuraient sur la liste depuis 2004.

En fait, on estime que ses revenus annuels ont atteint 22 millions d’euros, cinq millions de plus qu’en 2016, alors qu’elle était classée troisième modèle le mieux payé au monde avec seulement 21 ans.

Pepsi, Marc Jacobs ou Estée Lauder ne sont que quelques-unes des marques qui lui ont versé des sommes importantes, ce qui lui a fait monter la cache.

Cependant, les chiffres astronomiques qu’il accuse n’atteignent aucune de ses sœurs et bien que Kourtney Kardashian et Khloé Kardashian soient deux des membres de la famille avec le moins d’abonnés sur Instagram, grâce au site Web de style de vie de Kourtney et au livre Postés par Khloé, ils ont surpassé le modèle en matière de richesse.

Le modèle le mieux payé du monde est aussi l’image de Calvin Klein, et chacune des campagnes auxquelles elle participe démontre sa sexualité inaccessible et tirant sur des cadeaux que seule cette famille sait faire.

Il est important de mentionner que Kendall Jenner, qui a marché pour des entreprises importantes telles que Victoria’s Secret, Givenchy ou Chanel, n’est même pas proche des plus riches de la famille.

Cependant, ce qui est surprenant, c’est que même Kim Kardashian ne l’est pas, mais Kylie Jenner, la plus jeune, a été désignée comme la plus jeune millionnaire de l’histoire.

