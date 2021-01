Beauté à 54 ans!, Salma Hayek conquiert Instagram | Instagram

Vraiment belle et jeune! La belle Salma Hayek a partagé quelques photos sur Instagram dans lesquelles elle a l’air vraiment spectaculaire à 54 ans, ce qui n’apparaît pas du tout. La star de Hollywood Il a dit au revoir à l’année 2020 avec ces deux photographies dans lesquelles il a posé depuis un lieu paradisiaque.

L’actrice mexicaine a choisi pour l’occasion un maillot de bain deux pièces violet qui flatte son teint, mais surtout sa silhouette sinueuse; puisqu’elle permettait de montrer sa silhouette dans toute sa splendeur et ses belles jambes. Salma Hayek portait son visage le plus naturel et n’utilisait que des lunettes de soleil, un petit chapeau et son beau sourire pour décorer une si belle carte postale.

Le protagoniste de Frida Elle posait aussi détendue que possible du sable avec la mer bleue en arrière-plan, tout indiquait qu’elle passait un moment des plus agréables dans cet endroit paradisiaque. Avec les photographies, Salma Hayek a partagé un message qui fait réfléchir beaucoup sur ce qui est vraiment important et sur quelque chose qui a été un sujet tout au long de 2020: la santé. Hayek a remercié d’avoir vécu ces derniers jours de 2020, de pouvoir être en contact avec la nature et surtout, de jouir d’une santé énorme.

Derniers jours de 2020. Je n’ai jamais été aussi reconnaissant d’avoir la santé et d’être en contact avec la nature #nature #nature, a écrit la célèbre femme de 54 ans.

L’actrice mexicaine a prouvé à maintes reprises qu’elle avait l’air vraiment spectaculaire dans la cinquantaine et qu’elle ne semblait pas si vieille du tout; en plus de profiter de la vitalité. Récemment, Salma Hayek Il a avoué quel est le secret de beauté le plus terrible qui lui ait été donné et qu’il n’a heureusement pas pris: le Botox.

La star de Hollywood Il a avoué qu’ils lui avaient dit qu’avant que les rides d’expression ne commencent à apparaître, il devait commencer à appliquer le traitement; cependant, il l’a ignoré et c’est quelque chose qu’il apprécie vraiment. Hayek n’avait pas besoin de ces types de ressources et a actuellement un visage vraiment beau et naturel.

Dans une autre interview, la célèbre femme d’origine Veracruz a révélé son vrai secret de beauté, naturel et économique, se laver le visage le matin avec de l’eau de rose; et apparemment cela fonctionne vraiment. Salma Hayek est l’une des célébrités qui a toujours été fière de son âge, de son corps et de qui elle est vraiment. La Veracruzana Elle a célébré certains de ses anniversaires sur Instagram en partageant des photos d’elle-même en maillot de bain et en autonomisant les femmes.

L’actrice, qui a désormais une vie pleine de luxe et de glamour, a montré que son chemin n’était pas du tout facile, mais avec son travail et son attitude, elle a réussi à être là où elle est. À une occasion, elle a révélé pour Vogue ses expériences avec ses tenues les plus emblématiques et a souligné qu’au début c’est elle-même qui a créé et donné «la touche» à ses tenues, qu’il est difficile pour un créateur de vouloir vous habiller quand on est nouveau dans le monde de la mode. cinéma; Cependant, elle souligne que maintenant les marques la cherchent pour qu’elle porte leurs vêtements.

Il a également partagé que réaliser le rêve à Hollywood n’était pas non plus facile. La femme Veracruz avait déjà brillé en tant qu’actrice dans des telenovelas sur Televisa dans son Mexique natal quand elle a remarqué qu’il y avait plus pour elle et a commencé son chemin vers Hollywood.

C’est la cassette Frida qui lui a donné la renommée qu’elle recherchait tant. Salma Hayek Il s’est aventuré à jouer et à être en charge du film qui raconterait la vie du partenaire du célèbre peintre mexicain Diego Rivera; mais il avait un obstacle sur son chemin, Harvey Weinstein.

Comme révélé, Weinstein s’est intéressé à l’actrice et lui a demandé certaines «faveurs» auxquelles elle n’était pas d’accord; alors il a assuré que Frida ce serait un échec complet sans votre soutien. Salma Hayek a décidé d’affronter la situation seule et avec ses propres ressources, a fini par lancer Frida sur grand écran; C’est ainsi que sa projection internationale est arrivée.