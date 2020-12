Beauté américaine, Abigail Ratchford sans vêtements à pétales! | Instagram

L’une des scènes les plus emblématiques des films américains du film “beauté américaine“est l’endroit où l’un des protagonistes apparaît allongé sur un” lit “fait de pétales de roses rouges, le modèle américain Abigail Ratchford Il a décidé d’honorer le film et a reproduit cette scène dans son propre style en une seule photographie.

La mannequin est née le 12 février 1988, elle a actuellement 32 ans, elle est née à Scranton, Pennsylvanie, États-Unis, bien qu’elle soit également d’origine française, irlandaise et allemande, donc la combinaison de ses gènes a abouti à une belle femme de des yeux verts aux courbes prononcées, qui captivent ses followers sur ses réseaux sociaux.

Être ami avec le mannequin britannique Demi Rose le nom de la belle Abigail Ratchford Elle a beaucoup joué sur les réseaux sociaux, même si en réalité elle a aussi un large public qui la soutient.

Avec un total de neuf millions cent mille followers sur Instagram, la mannequin américaine s’est taillé une place parmi les favoris des internautes car elle partage en permanence du contenu sur ses réseaux sociaux.

L’image qu’il a décidé de publier en début d’année, le 12 février précisément son anniversaire, est l’une des plus romantiques et frappantes qu’il ait partagées à son compte, ceci parce que les gens de son âge et peut-être un peu plus âgés s’en souviennent immédiatement. cette scène où apparaît un fragment du film “American Beauty”.

Sans aucun vêtement et couchée avec très peu de pétales sur sa silhouette couvrant ses nobles parties, Abigail Ratchford Il vient d’écrire “American Beauty” en espagnol “American Beauty”.

“Cette femme est une déesse”, “Parfait”, “Tu es juste délicieusement belle”, quelques commentaires qu’elle a reçus dans le post.

Malgré le fait qu’Abigail ait du sang européen et soit née aux États-Unis, elle a toutes les caractéristiques d’une femme latine, sa peau bronzée et ses cheveux foncés attirent beaucoup d’attention, et en combinaison avec ses vrais yeux, elle a sûrement réussi à faire tomber plus d’un amoureux.

Le film “American Beauty” a été réalisé par Sam Mendes est sorti en 1999, il avait comme protagonistes Kevin Spacey, Mena Suvari, Wes Bentley, Thora Birch, entre autres acteurs, pour beaucoup de gens ce film est l’un des plus grands de ces années en particulier pour le thème et les scènes.

Le film raconte tout sur un environnement émotionnel qui cherche l’éveil de notre protagoniste qui, en ne se sentant pas «aimé ou respecté», cherche un changement dans sa vie, pour se donner une chance », écrit un internaute.

Au beau modèle Abigail Ratchford Elle est connue comme «la reine des courbes» ou aussi «la reine d’Instagram», malgré le fait que d’autres mannequins l’ont surpassée en termes de nombre de followers dans ledit réseau, elle continue à détenir ce titre.

Abigail Ratchford est également connue pour avoir lancé des calendriers et vendu des photographies sur différentes plateformes avec lesquelles apparemment diverses sources disent qu’elle se débrouille très bien, sur son Instagram elle a un peu plus de 500 publications, peut-être en limite-t-elle le nombre pour donner de la place aux autres. qui a décidé de vendre avec de la publicité, car elle fait également la promotion de divers articles et modèles pour diverses marques de vêtements.

Le mannequin réside actuellement à Los Angeles, aux États-Unis, c’est peut-être là qu’elle rencontre Demi Rose, qui est apparemment son amie d’après ce que nous avons vu, Ratchford a également eu l’occasion de participer à l’une des éditions de la célèbre Playboy Magazine, ce numéro s’est peut-être vendu immédiatement.

