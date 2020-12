Beauté dans l’air, Alexa Dellanos offre une photo en cadeau à ses fans | INSTAGRAM

La belle mannequin professionnelle, Alexa Dellanos, s’est jolie et s’est habillée pour une séance photo avec laquelle elle cherche à choyer ses fidèles adeptes avec sa beauté en portant un ensemble de lingerie rouge pour fêter Noël avec eux.

Comme nous connaissons la fille de Myrka dellanos, une célèbre présentatrice de Telemundo, est une mannequin très dévouée à ses fans et qui sait à quel point ils apprécient ses clichés, alors cette fois, elle a préparé l’un des meilleurs qu’elle a publié ces derniers jours en utilisant la couleur rouge car c’est très Noël et surtout lié à la passion.

C’est donc une photographie sur laquelle on peut voir Alexa Dellanos devant le miroir portant ses charmes en l’air sans pouvoir contenir sa beauté avec une si petite tenue qu’elle portait.

Les fans ont été rapidement ravis de la voir, considérant la photo comme une perfection puisqu’ils pouvaient profiter de toutes ses courbes et surtout de son joli visage.

Si nous allons sur son Instagram officiel, nous pouvons voir qu’il a eu quelques jours très actifs sur les réseaux sociaux, ce qui est très curieux puisqu’il ne le fait pas toujours de cette façon, laissant parfois les fans un peu consternés qu’il se retrouve à ne pas télécharger de photos .

Pour terminer ce 2020 étant une année des plus inattendues, Alexa a préparé beaucoup plus de photos car elle a été très heureuse et surtout déterminée à être plus en contact avec ceux qui l’aiment tant sur internet pour leur offrir ce formidable divertissement.

Comme on le sait, son petit ami l’aide toujours à prendre les photos ou du moins la plupart du temps pour que l’on sache que c’est une personne assez sûre d’elle-même qui la soutient dans tout ce qu’elle fait.

Sur son profil, la série de photos a plus de 80000 likes et a fait le bonheur des yeux de millions de personnes. Alexa Dellanos compte plus de deux millions d’abonnés dans ce réseau social dans lequel elle est la plus aimée bien que beaucoup se demandent pourquoi elle n’en a pas plus puisqu’elle est considérée comme l’une des favorites et des plus belles qui soient.

Il y a quelques jours, nous pouvions la voir dans certaines histoires dans lesquelles elle se vantait d’avoir toujours fait la fête hier soir à la recherche du meilleur moment et dans les meilleurs endroits, alors elle est plus qu’excitée de continuer à profiter de tout cela à quel point elle l’aime.

Nous avons également vu qu’Alexa avait déjà préparé son sapin de Noël et l’a montré dans une histoire dans laquelle nous pouvions voir qu’il s’agissait d’une élégante décoration blanche pour décorer sa maison, où elle est également prête à recevoir les vacances.

Nous vous recommandons de garder un œil sur Show News pour ne pas manquer les dernières actualités et les meilleures photos d’Alexa Dellanos, qui ne cesse de surprendre mais améliore surtout la qualité de ses livraisons, attirant de plus en plus de fans.