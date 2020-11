Éblouissante beauté de Kendal Jenner dans son petit maillot de bain jaune | INSTAGRAM

Le jaune est l’une de ces couleurs qui se démarque partout, que ce soit dans les rues de votre quartier, au supermarché, même dans le confort de votre maison ou lors d’un rassemblement social, car c’est une couleur la plus frappante et la plus vibrante, qui Elle décide de porter cette couleur dans sa tenue reflète beaucoup de sécurité, ce dont Kendall Jenner a beaucoup.

Donc, en voyant cette couleur, contrairement à la mer bleue Et le ciel se démarquera sans aucun doute plus que d’habitude, associé au petit détail que Kendall Jenner elle-même a utilisé, montrant que cette couleur bronze la peau et, en plus, ajoute cette ambiance positive et ce bonheur.

On peut donc affirmer qu’en posant dans la mer, en utilisant un Maillot de bain Le deux pièces, qui est également à la mode, ne sont que deux raisons pour lesquelles on sait que Kendall Jenner a pris en compte ce maillot de bain texturé jaune parfait pendant son été.

La belle mannequin Kendall Jenner a captivé ses 142 millions d’adeptes en posant avec un minuscule maillot de bain deux pièces qui la rendait spectaculaire lors de petites vacances, où elle ne faisait que profiter des eaux paradisiaques et du merveilleux paysage de la baie.

C’est à travers son compte Instagram officiel, où la jeune et jolie Jenner a montré sa silhouette élancée et stylisée, portant avec fierté et immense vanité son petit maillot de bain texturé d’une belle et tendre couleur jaune, dans laquelle elle avait l’air vraiment fabuleuse, réussir à divertir ses fans.

Elle a montré son ventre plat et sa silhouette mince et profilée, vêtue d’un maillot de bain deux pièces jaune, conçu par Fella, de même, elle a complété son look de plage avec des lunettes de soleil sombres, une chaîne autour du cou et ses cheveux attachés. un grand chignon.

Il y a deux images que le mannequin a placées sur son profil, bien qu’elles soient très similaires dans les deux, elles peuvent être différenciées car dans l’une d’elles elle regarde la caméra qui l’a capturée, et dans l’autre, son profil parfait peut être vu.

Les images choquantes datent de l’été de l’année dernière, lorsque Kendall profitait des températures chaudes qui atteignent 28 ° C, sur une plage paradisiaque en Grèce.De plus, à cette époque, elle a également été vue au soleil sur le rivage de la plage et danser dans les bars de la ville.

Il faut noter qu’à peu près au même moment, la star des réseaux sociaux a surpris sur Instagram en complétant le #TheBottleCapChallenge, qui consiste à dévisser le bouchon d’une bouteille d’un seul coup de pied, sans renverser le récipient, Kendall l’a découvert d’un coup de pied circulaire, surprenant. à tous les spectateurs.

Dans la vidéo qu’elle a partagée, on observe comment elle approche à bord d’un jet ski et relève le défi viral que son amie Hailey Bieber lui a lancé, qui a des millions de vues et des milliers de commentaires étonnés.

Il est important de noter que Kendall Jenner est la mannequin la mieux payée au monde, avec environ 22 millions de dollars par an.De plus, on sait bien qu’elle se montre sur les meilleurs podiums au monde et porte des marques des designers internationaux les plus reconnus tels que Ralph Lauren et Calvin. Klein.

À un moment donné, les fidèles adeptes du mannequin lui ont demandé ses secrets pour avoir une silhouette aussi fantastique, à laquelle la jeune femme d’affaires a dicté que pour obtenir une figure d’impact, comme la sienne, elle avoue que l’astuce est de jouer différemment. types d’abs: 20 répétitions de craquements classiques, 30 de craquements de vélo, 20 craquements verticaux et 20 de coup de pied.