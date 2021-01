Beauté libre, Demi Rose pose sur le dos avec uniquement des accessoires | Instagram

Le beau modèle britannique Demi Rose a captivé les réseaux sociaux en partageant une photo vraiment artistique sur Instagram qui révèle une grande partie de son énorme beauté. L’influenceuse britannique a posé sur son dos et sans soucis de garde-robe pour le plus grand plaisir de ses followers.

La photographie révèle la peau de la belle mannequin Demi Rose dans son intégralité, ses beaux cheveux tournés vers l’avant et quelques anneaux sur sa main droite sont les seuls accessoires qui mettent en valeur sa belle peau.

La photographie n’a pas nécessité plus de filtres ou de détails pour faire briller la belle Demi Rose, un fond clair, la mannequin britannique assise sur le dos sur le sol et quelques pellicules ont suffi à créer ce que les internautes considèrent comme une véritable œuvre d’art.

Non coupée (non coupée), c’est ainsi que la star d’Instagram a décrit la photo sur les réseaux sociaux.

La publication de Demi Rose date du 15 juin 2020 et a dépassé les 400 mille réactions sur le célèbre réseau social. Les commentaires flattant la belle modèle ils n’ont pas attendu; et quelqu’un rêvait même de devenir le photographe personnel de la star d’Instagram.

Puis-je être votre photographe personnel? , a écrit Danny Dominican.

L’impression causée par la publication de Demi Rose était telle que même Joselyn Cano elle-même a réagi à sa photographie. Malheureusement, la belle mannequin américaine aux racines mexicaines a perdu la vie le 7 décembre 2020.

Actuellement, Demi Rose est devenu l’un des favoris de Instagram avec plus de 15 millions d’abonnés sur le célèbre réseau social. La célèbre femme britannique a été comparée à de grandes stars comme Kim Kardashian, notamment pour la volupté de ses courbes et son énorme beauté.

Mais la relation de Demi avec les Kardashian va plus loin, car Demi Rose Mawby Elle a été désignée comme la femme qui a réussi à éloigner le petit ami de Kylie Jenner elle-même. Juste une semaine après que Kylie ait mis fin à sa relation avec le rappeur Tyga, la chanteuse montrait les Britanniques lors d’une grande cérémonie de remise de prix.

Les projecteurs ont été impressionnés par l’élégance et la beauté de Demi Rose et ils n’ont pas arrêté de parler de cette femme qui a arraché le petit ami à l’une des belles stars de L’Incroyable famille Kardashian. La tenue de Demi était vraiment spectaculaire et brillait sur son bras. Tyga.

Les médias de divertissement n’ont pas arrêté de suivre le couple et ont été capturés dans l’hôtel où ils sont entrés ensemble et se sont ensuite rendus dans un endroit où le rappeur est apparu. Après cela, on sait peu de choses sur l’amour et la vie privée de la star d’Instagram.

Demi Rose Elle est généralement une femme assez réservée avec sa vie personnelle et s’est rarement arrêtée pour donner des explications ou des détails à ce sujet. C’est le cas de ses débuts sur les podiums de la mode.

Le mannequin a défilé à l’International Fashion Week pour la marque Oh Polly! Et même s’il avait l’air vraiment spectaculaire, ce n’était pas de cela dont on parlait, mais de son faux pas sur le podium. Demi Rose a été accusée de ne pas savoir marcher avec des pantoufles et que sa démarche était vraiment désastreuse.

L’influenceuse a ensuite partagé à quel point les critiques l’avaient affectée et a partagé une explication de ce qui s’était passé. Les Britanniques ont avoué que les chaussures qu’ils lui avaient données étaient trop grandes en taille et en hauteur, ce qui rendait presque impossible pour elle de marcher avec. De plus, Demi Rose Mawby traversait une situation difficile puisqu’elle avait très peu de temps pour avoir perdu sa mère.