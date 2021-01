Beauté sinueuse! Jem Wolfie pose dans des vêtements rouges et petits | Instagram

Le beau modèle Jem Wolfie Je pose avec ses meilleurs sous-vêtements qui mettent pleinement en valeur son incroyable corps tout en courbes et bien qu’elle n’ait toujours pas son compte Instagram officiel actif, les photos continuent de circuler sur les réseaux sociaux.

Jem Wolfie a commencé à se faire connaître en Australie, son pays natal, en tant que chef cuisinière et à partir de là, elle est devenue célèbre, cependant, petit à petit, elle a montré plus de qualités pour différents types d’activités et de cette façon elle est devenue l’une des influenceuses les plus complètes. .

Et c’est cela ajouté à son talent en cuisine, Jem était périodiquement montrée sur son compte Instagram comme une grande basketteuse.

Ainsi, dans un nombre très important de ses publications, elle pouvait être vue avec un excellent contrôle du ballon et avec une grande visée au tir.

Cependant, Jem Wolfie pour avoir été si coquette dans chacune de ses photographies sur le réseau social Instagram, son profil est désactivé depuis plusieurs semaines.

C’est vrai, l’influenceur de Perth, Jem Wolfie, a perdu 2,6 millions de followers après avoir été limogé par le célèbre réseau social Instagram pour avoir “enfreint nos règles”.

Eh bien, il semble qu’un jeune homme de 29 ans se soit retrouvé dans de sérieux problèmes avec le géant des médias sociaux après avoir partagé de nombreuses photos sensuelles, enfreignant les directives de la communauté.

Cependant, le modèle Instagram basé à Perth, qui a fait fortune en montrant son corps sur le réseau de streaming vidéo torride OnlyFans, n’a pas répondu aux commentaires pour le moment.

Mais tout n’est pas de la tristesse, car grâce à plusieurs comptes de fans du modèle, nous pouvons continuer à nous délecter de sa beauté.

C’est ainsi qu’à cette occasion nous allons vous montrer une photo où est la vérité, Jem a l’air exquis, car il portait un ensemble de lenc3ria rouge qui mettait parfaitement en valeur ses grandes courbes.

Cliquez ici pour la photo de Jem Wolfie.

De plus, il a surpris à nouveau en faisant de la magie avec le ballon et a percé de tous les côtés, et ce n’est pas le seul sport qu’il pratique Jem, puisqu’il s’est montré à plusieurs reprises en train de jouer au tennis, cherchant également à s’améliorer dans ce domaine, sans parler des routines d’entraînement exigeantes dans le gymnase qu’il partageait.

Nous l’avons également vue comme une grande pianiste et guitariste, avec laquelle la musique fait également partie de sa formation personnelle.

Et s’il manquait quelque chose au mannequin voluptueux, c’était pour présenter une autre facette artistique, ce qu’elle a également fait dans l’un de ses posts Instagram.

Là, elle a été montrée avec une immense toile qu’elle a peinte dans laquelle vous pouvez voir un loup dans son habitat et commenter.

Et il n’y a aucun doute que Jem Wolfie il est un pur talent, et il continue de le montrer chaque jour sur ses réseaux sociaux.

Ce que très peu de gens savent, c’est que Jem Wolfie aurait pu faire en tant que basketteur s’il n’y avait pas eu une blessure au genou subie à l’âge de 17 ans, lorsque le ligament croisé antérieur et le ligament collatéral médial ont été déchirés.

Aujourd’hui âgé de 29 ans, il continue de pratiquer le sport du panier pour rester en forme, même si sa maîtrise du ballon et sa précision au tir sont telles que beaucoup les comparent à Stephen Curry, l’un des grands virtuoses de la NBA.

En fait, le joueur qu’elle aime le plus est Michael Jordan, mais quoi qu’il en soit, nous parlons d’une vraie fissure.

C’est sur Instagram que Jem était une célébrité, avec plus de 686000 abonnés attendant ces vidéos, ses photos et ses conseils de fitness et de nutrition.

