Ce n’est un secret pour personne que le costaricain Maribel Guardia est devenu l’un des artistes les plus aimés de la public mexicain, grâce à son talent, sa beauté et son grand charisme qui la distinguent.

Grâce à ses réseaux sociaux, il tient tout le monde au courant ses fans de ce qui lui arrive au quotidien, en plus de les gâter très souvent avec des images d’elle, prises pour qu’ils puissent apprécier sa silhouette incroyable.

Bien que, en plus de se livrer à ses fervents admirateurs dans le réseau social Avec ses magnifiques photographies, la mannequin a également utilisé ce médium pour transmettre un message important.

Donc via votre compte officiel Instagram L’actrice a partagé une vidéo dans laquelle elle révélait à quoi ressemblait sa situation lorsqu’elle a été testée positive pour la célèbre maladie qui a fait tout le bruit en 2020.

Maribel a révélé que malgré le fait qu’elle avait des courbatures, des frissons parmi d’autres types d’inconfort, elle a finalement pu avancer et récupérer de la meilleure façon, mais son partenaire avait des symptômes plus forts, car elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas manger, souffrait vomissements et une déshydratation sévère qui l’a affaibli, mais grâce aux soins médicaux qu’il a reçus, il a pu se sentir mieux et se remettre complètement.

«Quand tu l’as à la porte de ta maison, c’est un démon et tu ne sais pas ce qui peut arriver, ça a coûté tant de vies, s’il te plaît, prends soin des gens que tu aimes», a déclaré Maribel dans le communiqué publié dans son lieu de divertissement préféré. .

Et en même temps, il a voulu laisser un message de réflexion à ses followers pour les inviter à rester chez eux cette fin d’année, pour éviter que le virus ne se propage, ou de quelque manière que ce soit sous toutes les mesures de prévention nécessaires.

Ces derniers mois, Maribel a été l’une des personnalités publiques qui s’est consacrée à motiver ses fans à travers des messages de motivation qu’elle partage chaque jour sur ses réseaux sociaux, accompagnés de ses photographies fantastiques où l’on peut apprécier sa splendide silhouette.

Tel est le cas de la toute nouvelle photographie avec laquelle elle a dit au revoir à l’année, dans laquelle nous pouvons la voir complètement rétablie, pleine de vie et en bonne santé, ainsi que extrêmement belle.

De cette façon, la belle actrice a annoncé qu’elle s’était remise de cette maladie il y a peu de temps, afin qu’elle puisse parfaitement profiter des fêtes de Noël et du Nouvel An.

«Que cette 2021 vienne de la main de Dieu, chargée de santé, d’amour et d’abondance», a écrit Guardia dans sa publication.

Sur la photo, l’actrice pose adossée à un palmier face à la mer, arborant fièrement sa silhouette profilée et galbée dans un maillot de bain deux pièces noir avec un élégant paréo de la même couleur.

Selon les données de géolocalisation de l’instantané, il a été pris à Acapulco, Maribel n’a enfreint aucune règle, car les autorités de Guerrero ont suspendu l’activité des plages de l’État jusqu’au 31 décembre à 19h00. .

Et clairement, cette image a été prise à la lumière du jour, de sorte que les attributs de Maribel se sont démarqués au maximum.