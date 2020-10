Bébé en route?, Ricky Martín annonce l’arrivée d’un nouveau membre | AP

Beaucoup disent qu’il n’y a pas de mauvaise cinquième! Certains se souviendront de cette phrase après avoir entendu la nouvelle, car Ricky Martín et son partenaire Jwan Yosef Ils ont annoncé l’arrivée d’un nouveau membre de la famille, un nouveau bébé pourrait-il arriver?

Contrairement à ce que beaucoup penseront, non, le chanteur Ricky Martín n’aura pas d’autre enfant, ou du moins pas pour le moment; ce qu’il a annoncé, c’est qu’une créature très spéciale, un chiot, est entrée dans leur vie et dans leur famille.

Le chanteur portoricain s’est vanté que Jwan Yosef et ses enfants sont heureux, car ils ont accueilli un chiot bouledogue français dans la famille que les enfants adoraient.

Tant était le bonheur de Ricky Martín et de sa famille pour le chien, que tous ensemble ils montèrent à bord de l’aéroport de Los Angeles pour recevoir le nouveau membre de la célèbre famille.

L’interprète de Vive la vida loca est venue sur place avec son mari et leurs deux enfants plus âgés, Valentino et Matteo pour en faire un moment très spécial et à retenir qu’il était impossible de finir par devenir viral sur les réseaux sociaux.

Le joli chien gris aux yeux bleus n’a pas encore été montré, même par Ricky Martin ni par son mari, le peintre Jwan Yosef dans les réseaux, donc le nom qu’elle recevra ou a déjà été donné par ses enfants est encore un mystère.

Ricky Martín a annoncé qu’il était devenu père pour la première fois en 2009, a annoncé que deux petits jumeaux nommés Valentino et Matteo, maintenant âgés de 12 ans, étaient entrés dans sa vie.

Plus tard, la star portoricaine a rencontré le peintre Jwan Yosef et est tombée amoureuse de son talent.En 2016, ils sont devenus un couple et en 2018, Ricky Martín a annoncé son mariage.

Ricky a décidé d’agrandir sa famille à côté de Jwan Yosef et c’est ainsi que la belle Lucia est entrée dans leur vie en 2018.

Mais la famille a continué à grandir et peu de temps après, Renn, le plus jeune des enfants du couple, est arrivé.

Ricky Martin n’a jamais nié que ses enfants faisaient partie du miracle de l’utérus de substitution, et a même été durement critiqué à une occasion pour l’avoir comparé à la Vierge Marie, en raison de la particularité qu’il considère ce fait.

Bien qu’ils ne fassent pas de différence entre leurs enfants, on a beaucoup parlé de la paternité de Renn et Lucia, car il y a ceux qui assurent que la belle fille est la fille de Ricky Martin et Renn de Jean Yosef, qui voulait également devenir un père biologique.

Mais le mystère qui entoure le plus la famille Martín est de savoir qui est la mère de ces beaux enfants.

Il y a ceux qui assurent que la belle et talentueuse actrice Eglantina Zingg serait la mère de Valentino, Matteo, Lucía et Renn, puisque le célèbre couple montre une relation très étroite et aimante avec l’actrice. Même sur les réseaux sociaux, ils ont comparé des photographies d’Eglantina avec les visages de Matteo et Valentino et ils assurent qu’ils ont une énorme ressemblance physique.

L’identité de la mère des enfants de la star portoricaine est une rumeur qui a commencé en 2017, lorsque la chanteuse a partagé une photo avec Eglantina Zingg sur les réseaux sociaux.

C’est la mère de vos enfants, ils sont comme elle, a écrit l’un de ses adeptes de la célèbre qui a comparé une photo de l’actrice à l’un des jumeaux, Matteo.

Eglantinna Zingg est vraiment belle, elle a un visage qui semble être sculpté par les anges eux-mêmes et rappellera à beaucoup la belle Nicole Kidman; en plus d’avoir une élégance qui est également assez similaire. Zingg, 39 ans, est une actrice et mannequin vénézuélienne de renom.