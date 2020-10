Becky Lynch n’a pas été vue à la WWE TV depuis mai quand elle a annoncé qu’elle était enceinte. Cependant, elle a fait un retour dans la société récemment, car elle aurait été à la première de la saison de Friday Night SmackDown vendredi dernier. Alex McCarthy de TalkSPORT a confirmé la nouvelle après que Ringside News a publié l’histoire. Lynch était à SmackDown, qui est enregistrée au Amway Center d’Orlando, pour soutenir son fiancé, Seth Rollins, qui faisait ses débuts. Rollins a été repêché à SmackDown lors du repêchage de la WWE la semaine dernière.

Lynch a annoncé qu’elle était enceinte après avoir renoncé à son championnat WWE Raw Women’s, qu’elle a tenu pendant plus d’un an. Lynch a décerné le titre à Asuka, qui avait remporté le match Money in the Bank un jour plus tôt (le match a été filmé en avril). “Tu m’as battu alors que personne d’autre ne le pouvait,” dit Lynch à Asuka. “Vous êtes le meilleur lutteur du monde depuis longtemps et c’est pourquoi je suis si heureux que cela vous arrive.”

Lynch a alors dit: “Je ne peux plus me battre, mais tu peux.” Elle a ensuite dit à Asuka: «Tu vas être une guerrière, parce que je vais être mère. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Lynch pourrait être de retour pour WrestleMania 37 à la fin du mois de mars car le bébé est attendu en décembre. Cependant , rien n’a été confirmé à ce stade car il est difficile de prédire le retour de Lynch une fois le bébé arrivé.

“En rapprochant la maison, je vais parler des mères dans ma propre ligne de travail: les superstars de la WWE Asuka, Mickie James et Lacey Evans. Ils ont tous prouvé que vous pouvez faire les deux”, a déclaré Lynch dans une interview avec ESPN quelques semaines après l’annonce de sa grossesse. Et en parlant d’avoir une carrière de catcheur professionnel avec un bébé, Lynch a déclaré: “Cela va de pair où un gars peut aller et avoir un enfant et ne doit pas manquer un battement dans sa carrière. Malheureusement, nous le faisons. . Mais c’est aussi une chance parce que nous avons la chance de vivre des choses qu’ils ne feront jamais, mais cela ne signifie pas non plus que ce doit être la fin d’une carrière dans n’importe quelle ligne. “

Lynch est considérée comme l’une des quatre cavalières de l’évolution des femmes de la WWE avec Charlotte Flair, Sasha Banks et Bayley. Au cours de sa carrière à la WWE, Lynch a remporté le Raw Women’s Championship une fois et le SmackDown Women’s Championship trois fois.