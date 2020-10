Faire des méga-offres sur tout, de la literie aux ustensiles de cuisine et à peu près tout ce qui se trouve entre les deux, est sur le point de devenir beaucoup plus difficile. Dans un effort pour augmenter les bénéfices et être plus compétitif sur les prix, le détaillant à grande surface Bed Bath & Beyond commencera à réduire les coupons, un responsable de la société admettant qu’il y a une “dépendance excessive” à l’avantage qui a permis aux acheteurs de marquer jusqu’à 20 % de rabais sur les articles dans leurs paniers.

Selon CNBC, le projet de commencer à limiter le nombre de remises qui arrivent par la poste et par courrier électronique a été annoncé lors d’une réunion virtuelle mercredi avec des investisseurs, au cours de laquelle le directeur de la commercialisation, Joe Hartsig, a déclaré: “Aujourd’hui, nous avons une confiance excessive dans le coupon. . ” La société a déclaré aux investisseurs qu’elle était arrivée à cette conclusion après avoir étudié 405 millions de paniers de clients et 285 000 articles et découvert que 40% des promotions étaient “inefficaces”. La société a également constaté qu’elle avait attiré 1,4 million de nouveaux clients tout au long de la pandémie de coronavirus, ces nouveaux clients en moyenne six ans plus jeunes et 20% moins susceptibles d’utiliser des coupons.

La société a fait cette annonce en exposant sa feuille de route financière sur trois ans, dans laquelle elle a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les ventes dans les magasins comparables soient «stables» au cours de l’exercice 2021 et qu’elles augmentent dans un chiffre bas à moyen d’ici 2023. Lit Bath & Beyond prévoit également «d’investir de 1 à 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochaines années, de remodeler ses magasins et d’améliorer ses activités de commerce électronique, entre autres initiatives».

Alors que le détaillant cherche à atteindre ces objectifs, il ne supprimera pas entièrement les coupons. Le PDG Mark Tritton a expliqué que ces remises seront plutôt considérées comme «un avantage stratégique» à l’avenir et que l’entreprise «tirera parti» [them] comme une véritable force. “Dans un communiqué de presse, la société a déclaré qu’elle” utilisera des données et des informations pour intégrer la discipline dans l’utilisation des promotions, pour augmenter le retour sur investissement et supprimer les activités promotionnelles inefficaces “.

Pour le moment, on ne sait pas comment moins de coupons affecteront les habitudes d’achat des clients, bien que le cours de l’action de Bed Bath & Beyond jeudi matin ait baissé de 12%, selon le Daily Mail. Répondant à l’annonce, Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail, a déclaré à CNBC que la décision de réduire les coupons était “très similaire à la fin d’un ajout: c’est sensé et apporte des avantages à plus long terme, mais cela peut faire mal à court terme. ” Bien qu’il ait reconnu que la décision était une «décision nécessaire», il a noté que «de nombreux clients de Bed Bath & Beyond adorent les coupons, donc les réduire peut avoir un impact sur le nombre d’acheteurs et les ventes».