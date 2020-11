Après avoir stagné dans le système de Gareth Southgate en première mi-temps, l’Angleterre a contrôlé la seconde alors que Jack Grealish brillait lors de ses débuts en compétition, même si ni lui ni Harry Kane ne pouvaient se frayer un chemin pour les Three Lions.

Eric Dier, qui a survécu à une collision avec Kyle Walker lors de l’échauffement pour commencer, a cherché à jouer un ballon ambitieux à l’arrière qui a été rapidement enlevé par l’ancien coéquipier de Tottenham, Jan Vertonghen.

La Belgique a rapidement inversé les rôles, trouvant Romelu Lukaku avant que l’équipe de Southgate ne se soit arrangée à l’arrière, Declan Rice a été laissé pourchasser les ombres lorsque le ballon a été carré à Tielemans, qui a tiré devant Jordan Pickford avec l’aide d’une déviation sur Tyrone Mings et le à l’intérieur du poteau.

Tielemans met le feu à la maison

L’Angleterre a menacé peu de temps après alors que le capitaine Kane, remportant sa 50e sélection, semblait avoir dirigé une tête dans un coin, seulement pour que Lukaku dégage la ligne.

L’équipe de Southgate voyait beaucoup de balle et cherchait toujours à garder les choses serrées, mais a vu ce plan expulsé de l’eau lorsque – après que la Belgique ait reçu un coup franc douteux à la suite d’un défi de Rice sur Kevin De Bruyne – Mertens a fouetté un délicieux gratuit -kick up, down et dedans pour doubler l’avance et faire une première défaite à domicile depuis 2016 semble beaucoup moins probable.

Mertens trouve le filet

Les visiteurs ont subi un nouveau coup dur lorsque Ben Chilwell de Chelsea – faisant sa première apparition pour l’Angleterre en un an – a été contraint de se blesser et d’être remplacé par Bukayo Saka d’Arsenal avant la pause.

Southgate est resté avec les trois souvent critiqués à l’arrière pour la seconde moitié, mais a opté pour un changement de personnel avec Harry Winks remplaçant Jordan Henderson.

Comme il l’avait fait tout au long de la première mi-temps, Grealish a continué à faire des fautes et à causer des problèmes à la ligne arrière de Beglian alors que l’Angleterre augmentait son influence.

Grealish ébloui

Kane et Grealish ont tous deux remporté des coups francs sur le bord de la surface, bien que les deux n’aboutissent à rien, avant que l’attaquant de Tottenham ne tire sur Thibaut Courtois après un beau coup de Mason Mount sur son chemin.

L’Angleterre dominait la seconde mi-temps mais n’arrivait toujours pas à trouver un but pour revenir dans le match.

Southgate a envoyé Dominic Calvert-Lewin et Jadon Sancho, mais est resté marié au système avec l’attaquant d’Everton déployé à droite d’un trois avant et l’ailier de Dortmund à l’arrière droit.