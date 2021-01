Belinda dit au revoir à 2020 avec une nouvelle image de style «sombre» | Instagram

Cette fois, Belinda a décidé de dire au revoir à 2020 d’une manière très particulière, un style complètement différent de celui qui a habitué tous ses fans à radicalement changé quelques jours après avoir dit au revoir à une année difficile pour tout le monde. L’interprète est devenu un tout “noir”.

Extravagante et originale, c’est ainsi que portait l’artiste d’origine espagnole, nationalisée mexicaine, qui est apparue avec une nouvelle coiffure qui a apporté une image complètement différente à son style marqué «pop queen», elle est devenue une «reine noire» et les fans sont devenus fous.

Et il ne fait aucun doute que la petite amie du chanteur de musique régional, Christian nodalIl cherche un moyen de surprendre son public et y parvient d’une manière très particulière.

C’est cette fois que la chanteuse emblématique de chansons comme “Sapito”, et plus tard, “Luz sin gravity”, “Utopia”, “Bella traición” et parmi ses plus récentes, “Amor at first sight” portait une coiffure complètement différente avec celui qui a laissé ses fans sans voix à Noël dernier.

La Mexicaine natualisée a couvert ses petites tresses dans lesquelles ils ont également placé des appliques étincelantes avec des formes de cœurs, d’étoiles et de croix. Ceci est associé à un t-shirt qui a son propre imprimé rouge et noir.

Aujourd’hui, la star de la musique a décidé d’ajouter un nouveau style à l’essence déjà marquée qui la définit comme l’une des “reines de la pop” les plus importantes, mais sans aucun doute cette occasion, elle ne voulait pas être laissée pour compte et a cherché à faire un autre pas et à continuer à ravir ses disciples avec sa grande beauté, en plus de son idiot, Christian Nodal.

Bien sûr, c’était quelque chose que ses plus de 12 millions de followers ne sont pas passés inaperçus et ils ont réagi en montrant leur soutien et leur affection envers l’interprète de “Angel”.

L’ancien jury de “La voix du Mexique«Elle a décidé de compléter son nouveau style avec un maquillage dans lequel des teintes telles que le rouge intense ressortaient et un t-shirt arborant un motif aux ailes argentées brillantes.

La chanteuse de 28 ans n’a pas oublié ses accessoires et pour donner plus de visibilité à son nouveau look, elle portait plusieurs bagues et colliers assortis ainsi que des bottes brillantes jusqu’aux genoux.

L’appel “Belipop«Sur les réseaux sociaux, il a accompagné la publication avec des émojis de crâne et a également donné aux fans une vidéo où il révèle pleinement chaque détail de sa nouvelle et extravagante image.

C’était le Noël de Belinda et Christian

La décoration était la clé de Noël, au milieu des différents avertissements dus à la présence de Covid-19, la famille de Belinda n’a pas manqué l’occasion de se présenter ensemble pour célébrer ces dates en grand.

C’est ainsi que la chanteuse a passé le réveillon de Noël avec sa famille, même «Beli» a partagé un regard sur ses fidèles fans des détails qui ont volé la vedette à cette époque.

Des décorations géantes, un grand sapin de Noël avec les noms de la grande famille, des rennes dans lesquels les noms de Belinda et Christian Nodal pourraient être appréciés, ainsi que des flocons de neige entourés de lumières illuminaient le patio à côté d’un père Noël géant.

L’artiste était accompagnée de son partenaire Christian Nodal qui plus tard avec son beau-frère Nacho et des amis de Belinda ont décidé de faire un plongeon dans la piscine pour clôturer la veille de Noël en beauté.

De la même manière, dans certaines captures de la vidéo, le couple populaire du moment peut également être vu en pyjama alors qu’ils se réveillent danser ensemble, suivez ce lien pour voir la vidéo.

Il est à noter que c’est le premier Noël que Belinda et Christian Nodal passent ensemble et avec sa famille, apparemment tout est allé spectaculaire.