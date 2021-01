Belinda dit au revoir avec un message au cœur brisé “Je t’aime mon bébé” | Instagram

“La plus grande tristesse” faisait partie du message récemment partagé par la chanteuse Belinda après le duel qu’elle vit aujourd’hui après avoir dit au revoir à l’un de ses plus fidèles collègues.

La petite amie de Christian nodal a brisé le cœur de tous ses disciples à un moment donné en annonçant qu’il venait de perdre son chiot bien-aimé.

C’était dans le courant du mardi 5 janvier dernier, lorsque l’interprète de “Coup de foudre”, Belinda, a donné la triste nouvelle que sa bien-aimée “Gizmo«Elle avait quitté ce monde, qui l’avait apparemment complètement dévastée.

La plus grande tristesse, j’étais mon partenaire, mon Gizmo, mon ange gardien, 13 ans ensemble !!! Je ne peux pas exprimer la douleur que je ressens dans mon cœur! Sur ma poitrine! Je ne t’oublierai jamais, merci pour tout ce que tu m’as donné pour me débarrasser de ma solitude, pour m’offrir de l’amour sans rien demander en retour, pour être inconditionnellement à mes côtés. Je t’aime mon bébé”.

C’est sans aucun doute un moment très fragile pour la chanteuse qui partage des racines hispano-mexicaines, une pilule amère pour laquelle elle a été remplie d’amour par sa famille et son petit ami Christian Nodal.

Sans aucun doute, Gizmo a été le meilleur ami et fidèle compagnon de la pop star pendant de nombreuses années, l’appelant affectueusement “My Old Man”, il était aussi son aventure inséparable et l’accompagnait dans ses nombreuses tournées.

C’est à travers l’une de ses histoires sur Instagram que la célèbre musicienne a dédié quelques mots d’adieu à son «fidèle complice».

Aujourd’hui je peux dire que mes yeux pleurent de douleur, ta chaleur n’est plus mais je te porte toujours en moi, il n’y a que des souvenirs qui resteront dans mon esprit, je me souviendrai de ta seule jalousie mon vieux #Gizmo tu nous manques.

Belinda a remercié la petite créature de l’avoir accompagnée pendant 13 ans et de lui avoir toujours donné “l’amour inconditionnel”.

Gizmo était un chien de race Chihuahua que “Beli” adorait de tout son cœur, et la preuve en sont toutes les images que la chanteuse a partagées avec ses disciples après son départ.

À travers les instantanés, vous pouvez voir le grand nombre d’occasions dans lesquelles le petit poilu en noir et blanc a joué sur les cartes postales, devenant aussi célèbre que son propriétaire.

Malheureusement, en raison de son âge avancé, Gizmo avait déjà présenté quelques complications auparavant, sa santé s’est encore plus détériorée entre 2015 et 2018, lorsque Belinda a révélé le mal qui l’affligeait et a même partagé une vidéo dans laquelle Gizmo apparaît avec un sérum connecté à l’une de ses jambes.

Mais l’amour du chanteur le ferait avancer dans plusieurs de ces crises, apparemment il a vécu avec un murmure logé dans son orgue, à cause duquel Belinda a vécu plusieurs moments de grande angoisse à penser qu’il le perdrait, cependant, Gizmo a pu surmonter plusieurs rechutes jusqu’à aujourd’hui son cœur ne pouvait plus résister, ceci après une crise.

Aujourd’hui, Belinda fait face à cette perte et le fait en lui rendant hommage avec une compilation de tous les moments qu’ils ont vécus ensemble. A travers une série d’histoires, l’interprète de “Utopia”, “Light without Gravity” etc., a rappelé les merveilleuses années des deux.

L’ancienne coach de “La Voz México” a également dédié quelques chansons dans lesquelles elle met en lumière l’amitié inconditionnelle de Gizmo et combien il l’a également choyée.

Depuis sa rencontre avec Gizmo, il a volé le cœur de Belinda lors d’un de ses voyages à Hong Kong, Beli a payé 5 000 $ pour la recommandation d’un de ses amis, la taille de «l’animal» lui a permis d’être transportée plus facilement vers n’importe qui partie dans laquelle elle allait, il était donc très courant de la voir accompagnée de l’animal. Repose en paix Gizmo!