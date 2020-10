Belinda et Christian Nodal arriveront à l’autel, prédit Mhoni Vidente | AP

La relation de Belinda Oui Christian nodal Au début, cela a fait beaucoup de bruit et suscité de nombreux soupçons, cependant, les choses semblent assez sérieuses entre le couple et maintenant le célèbre voyant Mhoni a prédit qu’ils atteindraient bientôt l’autel.

Il ne fait aucun doute que l’un des couples préférés de ces derniers temps est celui de Belinda et Christian Nodal, car depuis qu’ils ont confirmé qu’ils sont ensemble, ils ont été vus très amoureux et c’est aussi la première relation dans laquelle le chanteur se rend en public.

Et malgré le fait que ces derniers jours Belinda et Nodal n’ont pas été très proches et qu’il y a même eu des rumeurs selon lesquelles ils seraient probablement séparés Mhoni Voyant vient de révéler que le couple est plus proche que jamais et pourrait atteindre le autel plus tôt qu’on ne le pense.

Belinda reçoit une bague de fiançailles de Christian Nodal “, a-t-il déclaré

Selon le voyant cubain, Christian livrera bientôt le anneau d’engagement envers Belinda et le bijou aura une valeur approximative de près de 5 millions de pesos.

Mais ce n’est pas tout, puisque la prédiction de Mhoni Voyant Il assure également que pour l’année prochaine Belinda et Nodal pourraient arriver à l’autel le 14 février ou le 21 mars, donc très bientôt l’interprète de «Sapito» pourrait devenir l’épouse de Nodal.

Comme vous vous en souvenez, la relation de Belinda et Christian Nodal Au début, cela a fait beaucoup de bruit et a soulevé de nombreux soupçons, car beaucoup ont assuré que leur amour ne consistait qu’à élever la faible note de La Voz Azteca, un projet dans lequel tous deux étaient juges.

Cependant, au fil des mois, le couple a montré que leur amour est vrai et ils ont également été vus plus amoureux que jamais, même sur leur peau, ils ont le symbole de leur amour gravé.

Il est à noter que dans plusieurs interviews, le chanteur régional mexicain a exprimé son grand désir d’épouser le chanteur de “Ángel” et “Amor a primera vista”.

En revanche, il y a quelques semaines, le chanteur Christian Nodal partageait sur Twitter son envie de sortir bientôt un nouvel album, cependant, ce serait de la musique rock & roll des années soixante.

Un jour, je vais sortir un EP de rock and roll des années 60 en hommage aux Apsons. »Écrit-il dans un post.

Avec son style et son talent uniques, tous deux combinés en un seul, il est presque certain que le projet qu’il a tellement envie de faire sera bien accepté par les utilisateurs.

Christian nodal a commencé à être mieux connu depuis qu’il a eu sa participation en tant que juge à l’émission de Televisa “La voz México”, mais cela a augmenté à partir du moment où il a commencé une histoire d’amour avec le chanteur Belinda.

Cette popularité a augmenté ses ventes car, la vérité est qu’il était déjà bien connu dans le nord du pays où sa musique jouait constamment, car il est un excellent auteur-compositeur-interprète, interprète et personne.

De plus, il sortira bientôt un nouvel album dans lequel il aura plusieurs collaborations avec de grandes personnalités, parmi lesquelles Ángela Aguilar et bien qu’elle serait fascinée d’avoir une collaboration avec sa petite amie Belinda, ils ont assuré dans une interview avec Adela Micha que pour le moment ils ne le sont pas Ce serait possible, cependant, ils n’excluent pas l’idée pour l’avenir.

Cependant, l’un des internautes lui a conseillé de ne pas publier ses plans car d’autres personnes connaissant cette nouvelle pourraient les anticiper, copier son idée ou simplement essayer de boycotter son projet, ce qui est très courant dans ce monde. .

