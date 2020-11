Belinda savait-elle? Christián Nodal et Angela Aguilar font un duo | Instagram

Pour les fans de Christian Nodal et Angela Aguilar La nouvelle d’une nouvelle collaboration entre les deux aurait été accueillie avec une grande joie, cependant, les doutes des internautes sur la réaction qu’aurait eu la chanteuse Belinda avant que le nouveau projet de son chéri n’ait largement inondé les réseaux sociaux.

Les premiers détails qui ont été révélés sur la nouvelle version musicale indiquent que le nouveau couple de chanteurs interprète un thème romantique mais dans le genre régional mexicain.

“Dis-moi comment tu veux”, est le nom de la nouvelle chanson qui vient d’être créée Clip vidéo et jusqu’à présent, elle mène les tendances sur YouTube avec les voix de Christian Nodal et de la célèbre Ángela Aguilar, 17 ans, l’histoire aborderait le drame d’un amour non partagé.

Mais au-delà de cette récente première, les réactions des internautes n’ont pas attendu, il faut rappeler que l’interprète et compositeur mexicain Christian nodal entretient une relation avec l’artiste d’origine espagnole, Belinda Peregrín.

Depuis que leur parade nuptiale s’est fait connaître, elle a été la cible de diverses polémiques, toutes deux rencontrées dans l’émission de téléréalité “La Voz México” édition 2020.

Pour cette raison, après que la nouvelle chanson a été placée parmi les favoris de la plate-forme, en grande partie à cause des voix qui l’interprètent, mais aussi à cause de la curiosité que l’interprète de “Adiós Amor” génère, apparaît avec une belle et jeune artiste comme Angela Aguilar, fille du célèbre chanteur Pepe Aguilar.

Apparemment, beaucoup d’utilisateurs n’auraient pas tort de s’inquiéter de la réaction de la pop star de la musique, Belinda, puisque parmi les commentaires et opinions sur le clip vidéo, ils ont mis en évidence la «grande chimie» que les deux ont fait.

“Si j’avais peur”, révèle Christian Nodal

On savait aussi que c’était Christian Nodal lui-même qui, à un moment donné, a eu le courage de chercher le chanteur, compositeur et homme d’affaires mexicain Pepe Aguilar et lui a proposé de lui permettre de faire un duo avec sa fille car c’est une figure qu’il «admire beaucoup. “Comme l’a révélé le natif de Caborca, Sonora.

Je suis très reconnaissant que Pepe Aguilar m’ait donné la permission d’enregistrer avec elle. J’ai beaucoup d’affection pour elle et je la respecte beaucoup. Elle est l’une des plus grandes du genre », déclarait il y a quelques temps Nodal pour l’agence ..

Pendant les scènes vidéo, on peut voir la jeune chanteuse vêtue d’une belle robe rouge tandis que Nodal n’a pas laissé de côté son chapeau noir caractéristique.

Mais c’est lorsque les images de la vidéo ont été montrées que les commentaires sur la qualité de tous les deux ont explosé, car ils montraient “une grande chimie a été remarquée”.

Pouvez-vous imaginer qu’ils étaient des petits amis? “ Ils font un meilleur couple qu’avec Belinda ”, ont souligné certains commentaires

Le sujet a même fait l’objet de mèmes qui indiquaient les réactions possibles qu’aurait eu l’interprète de “Coup de foudre”, Belinda, qui, selon eux, aurait pu exploser en “jalousie”.

Belinda écoutant la chanson d’Angela Aguilar et Christian Nodal avec l’image d’un chaton en pleurs disant la phrase “Duren”.

Belinda, écoutant la chanson de Nodal feat Ángela Aguilar, a pointé du doigt l’un des Twitters qui contenait l’image de l’un des personnages du film Où sont les blondes? à qui le visage de Belinda a été lié à diverses occasions.

De son côté, l’actrice, chanteuse et ancienne juge des éditions passées de “La Voz México”, Belinda, n’a pas commenté ces propos, en revanche, le couple continue de partager divers moments de leur relation à travers divers articles sur les réseaux sociaux.