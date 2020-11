Bella!, Demi Rose pose la tête en bas et lève ses charmes | Instagram

Demi Rose, la mannequin devenue célèbre pour la volupté de ses courbes et son visage d’ange, a ravi Instagram avec une pose vraiment spectaculaire, alors que la belle britannique a décidé de se retourner pour fasciner tout le monde avec une nouvelle photo.

Cette belle femme a surpris ses followers en partageant cette photo sur son compte Instagram officiel dans lequel elle utilisait le bas de son tout petit maillot de bain comme seule garde-robe et soulevait ses charmes pour mieux les faire briller.

Le beau Demi Rose elle a été placée face contre terre sur un lit de camp vêtue seulement d’un vêtement et au soleil ses courbes maintenant célèbres, le modèle britannique Elle a complété le spectaculaire de cette photographie professionnelle avec son geste qui invite ses followers à vouloir en savoir plus sur elle.

En tant que complices du célèbre modèle, la nature et les fruits aphrodisiaques apparaissent dans l’image qui rendent la scène vraiment délicieuse.

Tutti Frutti @dannydesantos, a écrit la belle Demi Rose à côté de la photo.

La photographie date de presque un an, à partir du 24 novembre 2019 et a dépassé les 600 mille réactions sur le célèbre réseau social; Selon le beau mannequin, elle était au Baba Beach Club. Les commentaires et emojis de coeurs, de feu et autres n’ont pas attendu dans la boîte de commentaires de cette belle femme.

Demi Rose est devenue une inluenceuse dans le célèbre réseau social dans lequel elle compte déjà plus de 15 millions de followers, c’est devenu une habitude que quiconque partage une photographie audacieuse devienne un succès retentissant sur les réseaux social.

La femme britannique a des courbes voluptueuses qui la rendent vraiment belle dans tous les vêtements qu’elle porte; et même lorsqu’ils sont portés sans eux; en plus d’un visage et d’un regard vraiment innocents, quelque chose qui rend ses fans fous.

En outre, Demi Rose Elle est désignée comme la fille aux mensurations presque parfaites avec son 94-61-91,5 et a prouvé que, comme les meilleurs parfums, la beauté peut être trouvée dans de petites bouteilles avec ses 1,57 mètres de hauteur.

La renommée de Demi Rose n’a cessé d’augmenter au fil des ans depuis qu’elle est entrée très jeune dans une agence de mannequins, où elle se démarque facilement par sa beauté.

La jeune femme a encore plus captivé les yeux de tout le monde après avoir été vue tenant le bras de Tyga lors d’un événement international. Tout le monde parlait de la belle femme et à quel point elle était magnifique dans la robe qu’elle portait cette nuit-là, Tyga est passée à la deuxième place.

Mais en plus de sa beauté, le nom de Demi Rose a commencé à apparaître partout comme la femme qui a pris le petit ami de Kylie Jenner, puisque Tyga n’avait même pas une semaine à en avoir fini avec le célèbre Kardashian quand il a été vu avec cette entrée triomphale à côté du modèle britannique.

Demi Rose a toujours été assez discrète dans sa vie personnelle, on en sait donc peu sur les autres couples que le modèle a eu. La star de Instagram Elle est toujours considérée comme une femme plutôt sérieuse et augmente l’air de mysticisme dans sa personnalité qui captive davantage ses ardents disciples.

Pendant la quarantaine, la célèbre a permis à ses adeptes de connaître d’autres aspects d’elle et de son quotidien, le mannequin a partagé qu’elle adorait nourrir son âme et son esprit, alors elle lisait et méditait généralement.

Malgré le bon usage de son temps, la belle Demi Rose a partagé qu’elle était désespérée de sortir de la maison et de retourner à ses voyages et à ses fêtes; Heureusement, ces moments lui sont revenus et ses fans l’adorent.