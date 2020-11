je

Rencontrez Bella Freud derrière les portes de garage downbeat d’un grand studio blanc et vide attaché à sa maison Kensal Rise. Elle me prépare un latte dans une tasse et une soucoupe en porcelaine délicate avec les mots «Suffragette City» peints sur le côté en lettres roses. Peu meublée avec un piano droit, à côté d’un fauteuil en velours d’or battu et d’un ampli de guitare électrique abandonné, la salle a l’ambiance d’un lieu de fête fréquemment. Mais pas récemment, évidemment.

Moins de distractions signifie un horaire de travail plus efficace, concentré et intensifié, dit Bella. Et elle a été difficile dans tout cela pendant le verrouillage, se réapprenant l’arabe le soir (Bella parlait couramment pendant son séjour en Afrique quand elle était enfant), perfectionnant sa technique de repassage (elle la considère comme une forme d’art méconnue) et apprenant à faire des ajustements de robe via Zoom, épingler et rentrer une robe comme instruction pour une couturière à distance qui regarde sur l’écran de face.

Plutôt chanceux alors qu’à l’âge de 59 ans, Bella Freud est encore à peu près une petite taille de modèle parfaite. «Arrête», dit-elle en riant. «Je sais certainement où je ne suis pas parfait. Et je sais maintenant comment compenser ces défauts et les réparer pendant un appel. À mon âge, je sais ce qui est réalisable et comment prendre en compte mes imperfections. Au lieu d’être déconnecté et de faire des compromis, j’ai appris à être plus concentré sur ce qui est possible.

Être occupée lui convient certainement. De ma distance socialement acceptable, elle semble remarquablement claire et nette de la mâchoire. Sa lèvre supérieure joliment ponctuée par une taupe, des cheveux en désordre (un ton étain foncé naturel et non teint) coupés dans un style qui est à moitié post-Runaways Joan Jett et à 50% d’écolière du couvent des années 1980. De nos jours, la rockeuse livresque et poétique est moins préoccupée par son apparence que par son héritage. “Ce que j’ai encore du temps à accomplir. J’étais plus paresseux mais maintenant je me comporte comme s’il n’y avait pas un moment à perdre, pas de temps à foutre. J’ai besoin de plonger et de me perdre au travail.”

(

Bella avec son fils Jimmy

/ Dave Benett)

Cette rigueur comportementale pratique et déterminée – l’amour de Bella pour l’organisation et l’ordre, son chien se promène tous les jours sur Wormwood Scrubs et un emploi du temps exténuant – est, dit-elle, une réaction directe à sa propre enfance bohème et errante. À quel point bohème? Avec sa mère Bernardine et sa sœur Esther, la jeune Bella a quitté l’Angleterre pour vivre dans un hôtel délabré de Marrakech. Entourées de tajines et de thé à la menthe mais rêvant de dîners de purée de pommes de terre à la maison, les sœurs ont joint les deux bouts en vendant des poupées cousues à la main dans la rue. Bella a regardé sa mère tomber amoureuse d’un escroc marocain et d’un acrobate, puis retourner au Royaume-Uni pour travailler comme dîneuse à l’école Steiner près de Tunbridge Wells où elle était élève. Bernadine est décédée deux semaines après être entrée à l’hôpital d’Ipswich, où elle a reçu un diagnostic de cancer. La veille, elle avait été au camp de tambours de Rumburgh, dans le Suffolk, pour assister à un atelier de danse égyptienne et jouer du bodhran. Pas ta maman habituelle, alors.

«Ce que j’ai appris en ayant une éducation non conventionnelle et chaotique, c’est que la routine peut être une chose très bonne et apaisante», dit Bella. «Quand j’ai donné naissance à mon fils (James Lux Fox) il y a 19 ans, j’ai décidé que je voulais continuer à travailler mais aussi passer autant de temps que possible avec mon bébé. Si je suivais une routine, tout irait bien. Et c’est le cas.

Les toutes premières collections de Bella en tant que créatrice en 1994 semblaient également inspirées par des tendances conformistes. Sa compagne Kate Moss sur le podium avec une robe d’infirmière des années 1950 en soie pêche. Des robes à col blanc, de petits manteaux swing en tweed pour adultes ressemblant à ceux du rayon enfants Peter Jones et des vestes en velours rose givré. Beaucoup de blazers en velours côtelé et mérinos, amples et mannish qui avaient une ambiance empruntée à mon petit ami. Les vêtements étaient cool et énervés, principalement parce qu’ils étaient si délicieusement, conflictuels… normaux.

«J’ai toujours aimé les uniformes», explique-t-elle. «J’ai été dévasté lorsque mon école les a supprimés. Et la structure, j’ai trouvé, est très libératrice. Tout ce fantasme sur le chaos déclenchant le processus créatif est une charge de merde fallacieuse. Vous ne pouvez rien faire avec le chaos. C’est comme de la torture; épuisant et déprimant. Plus je suis organisé, moins je suis dans le chaos, plus je deviens créatif. »

(

Trunks de la nouvelle collaboration Globe Trotter de Bella

/ Bella Freud)

Pendant ces jours les plus étranges, Bella a découvert une impatience activement positive et est maintenant incapable de différer ou d’analyser excessivement quoi que ce soit. «J’ai cette peur de l’atrophie. De ne pas réussir. Alors je continue. Même si j’ai été la plupart du temps seul pendant le verrouillage, j’ai continué à communiquer et à progresser. Manque-t-elle les fêtes et les rencontres? «Pas du tout», dit-elle. «Je suis le plus heureux dans le genre de fête où je peux finir par parler à la même personne dans un coin pendant trois heures de toute façon, il a donc été assez facile de reproduire cette expérience avec de longues promenades dans le parc, en tête-à-tête avec un ami proche. ”

Au lieu de se lancer dans le circuit de la carte étape et de la répétition, son entreprise s’est développée, se diversifiant récemment avec une nouvelle collaboration Globetrotter, des éditions d’articles pour la maison et d’œuvres d’art. Avec l’aide de son amie Maria Speake de Retrouvious on the Harrow Road, la marque Bella Freud se charge désormais de travaux d’aménagement intérieur pour des clients privés. Bella Freud est dessus.

Et il faut dire que tout cela est plutôt inattendu. On n’envisage pas une éthique de travail aussi féroce et généreuse de la part d’une femme qui porte des curseurs de fourrure comiques et amusants, un pull ample (de marque propre) et des sacs Oxford super spacieux et est légèrement furieux que le gouvernement interdise le tabac mentholé à la menthe avec qu’elle avait l’habitude de remplir le rouleau de réglisse occasionnel. («Un autre petit plaisir refusé») Mais Bella Freud, paraît-il, est pleine de surprises. La créatrice phobique, par exemple, est-elle horrifiée de manière fiable de trouver sa vie personnelle le sujet de la bavardage londonien? Si c’est le cas, elle ne laisse rien faire. En 2001, Bella a épousé l’écrivain James Fox, environ 16 ans son aîné. Ils ont rompu en 2017 mais restent proches. Fox occupe un appartement au-dessus de sa maison conçue par Maria Speake / Retrovious.

Gênant? Cela ne semble pas être le cas. Fox (il est l’auteur du roman White Mischief de 1982 et co-auteur de l’autobiographie plus récente de Keith Richards Life) fait une brève apparition au cours de notre conversation – une confusion sur les sonnettes (cela doit arriver beaucoup). Les ex sont sympathiques, dit Bella. Ils partagent les devoirs parentaux, un terrier et l’accès à un scooter électrique. «Mon fils vit entre moi et James, nous ne sommes qu’à quelques pas l’un de l’autre», explique-t-elle. Une configuration non conventionnelle? «Cela semble fonctionner», dit Bella Freud en haussant les épaules sur son pull ample et oversize Bella Freud 1970.

(

Bella et Kate Moss

/ Dave Benett / . pour Bel)

Nous sommes ici pour parler de la nouvelle gamme de petits étuis et malles Globetrotter de Bella, décorés de sa marque de fabrique, des slogans dessinés à la main – «In and Out of Love», «Love is The Drug», «Situation» et «Lion». Les étuis peuvent sembler élégamment itinérants mais sont en fait strictement destinés à être des accessoires de séjour; les bagages ne sont pas recherchés en voyage, mais bienvenue pour vous asseoir sur l’étagère et mettre vos secrets à l’abri. C’est une collaboration géniale pour ces temps incertains et stationnaires. Avec les restrictions de Covid empêchant tous les voyages, sauf les voyages essentiels et les vacances qui ne sont pas encore de retour dans notre programme, Bella veut que vous remplissiez votre bagage à main non pas avec des maillots de bain et un facteur 30, mais avec des souvenirs, des souvenirs et des souvenirs à la place. Des vacances dans votre tête; faites un voyage dans le temps.

Le projet a en fait été planifié pour la première fois en 2019, de sorte que tout lien entre son concept de bagages statiques et notre état actuel d’inertie forcée est entièrement coïncident. Coronadipitous même. Mais maintenant dans sa soixantième année – un nombre impensable pour quelqu’un qui a toujours l’air si juvénile – la collaboration et des mois et des mois à la maison ont donné à Bella une chance de cerner sa vie et de penser à tout ce qui pourrait remplir son propre trio de malles. . «Des lettres d’amour, de vieilles notes de quand mon fils Jimmy était jeune», suggère-t-elle. “Une belle lettre écrite à la main par l’une de mes meilleures amies Suzy Cave qui dit” Je t’aime. ” Photographies, magazines, disques vinyles… mon appareil photo polaroid.

Bella ne veut pas devenir une collectionneuse ou une collectionneuse. Elle garde juste des choses aléatoires qui lui rappellent des moments heureux et précieux; un portrait nu d’une jeune Bella pris par Alistair Thain, la station de peinture à l’huile en bois battue de son père Lucien Freud sauvée de son studio à Kensington Park Road, les costumes éclaboussés de peinture de l’artiste – sur mesure à double boutonnage, par Huntsman de Savile Row – qu’elle laisse parfois son fils porte aux fêtes. Bella dit que lorsque Lucien Freud et sa mère Bernadine Coverley sont morts quelques jours l’un de l’autre en 2011, il y avait très peu de choses à partager entre elle et sa sœur Esther (et les 30 autres enfants de Lucien). «Ma mère et mon père avaient peu de biens. Juste des livres vraiment. “

Des photos de famille? Pas vraiment un truc Freud. «Il n’y a pratiquement pas de photos de moi en tant que petite fille. Pendant tout le temps que nous étions au Maroc (alias les années Hideous Kinky) par exemple, je n’ai jamais vu ma mère prendre une photo. Cela m’a semblé être quelque chose que les riches ont fait. Et nous n’étions certainement pas riches.

(

Bella et Jasmine Guinness

/ Dave Benett)

En tant que pauvre résidente de Notting Hill, je suis toujours partante pour un peu de repérage de Bella Freud. Pendant les 25 années que j’ai vécues ici, elle a été gouvernée comme la fille originelle de l’ouest de Londres, une tsarine de la tour Trellick, faisant sa passaggiata quotidienne et discrète le long de Golborne Road. Elle aime prendre le thé au Golborne Deli ou au Lisboa café. Arrêtez-vous pour dire bonjour au pressing et demandez après la fille des propriétaires, une ancienne stagiaire de l’atelier Bella Freud. Elle parvient à être timide et extravertie dans un seul paquet adrogyne et élégant. Contact visuel faible, gros pantalon.

Le pull à slogan Bella Freud étant aux un pour cent de W11, ce que le sweat à capuche BooHoo est aux adolescents de Croydon, son créateur rencontrera inévitablement quelqu’un dans cette enclave louche et raréfiée de Londres en portant un. Probablement plus d’une fois par jour. Peut-être qu’un ami comme l’épouse de Noel Gallagher, Sara MacDonald, Laura Bailey, Jemima Khan ou son copain acteur Tom Holland, portait une banderole en tricot à rayures qui disait «Last Poets», «Lion» «Ginsberg is God», «Love is the Dog» , «Je T’Aime, Jane» «Postmodern» etc.

Si nécessaire, elle est heureuse de donner une courte conférence sur le canon OG de The Last Poets ou d’expliquer à un adolescent l’importance culturelle des paroles d’Alan Ginsberg. «Je roulais sur Marylebone Road l’autre jour quand j’ai vu cette très jolie jeune fille portant un t-shirt Lucien Freud que j’avais dessiné pour l’une des expositions de mon père. elle dit. «Pour une raison quelconque, j’ai baissé la fenêtre et j’ai crié« joli t-shirt ». «J’ai eu un air sale en retour.» Depuis, elle n’a crié à aucun de ses fans.

«En vieillissant, je pense à mon héritage et à ce que j’ai encore du temps à accomplir. J’étais plus paresseux mais maintenant je me comporte comme s’il n’y avait pas un moment à perdre, pas de temps à foutre. J’ai besoin de plonger et de me perdre au travail. Oui, je suis anxieuse… comme tout le monde à Londres, »dit Bella, admettant une liste interminable et une thérapie régulière. «Mais je suis également partisan de l’aventure et de la productivité. Je me demandais ce qui allait se passer… maintenant je pense comment vais-je faire en sorte que cela se produise?