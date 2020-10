Bella Giannulli, la fille de Lori Loughlin, regarde dans un nouveau clip, avant la peine de prison de sa mère. La jeune femme de 22 ans apparaît dans le clip de la chanteuse Cliff Clawson pour la chanson “Chasing Highs”, qui la semble fuyante devant un zombie amoureux qui n’a d’yeux que pour elle. Finalement, elle et son copain mort-vivant – joué par Clawson – se précipitent, de son petit ami brandissant un fusil de chasse, mais le résultat n’est certainement pas ce que l’un d’eux imagine.

Selon une source qui a parlé avec ET, Bella a été mordue par le virus d’acteur il y a quelque temps, mais elle ne poursuit que plus sérieusement une carrière possible dans le show-business. “Bella a voulu suivre les traces de sa mère pendant des années.” La source a poursuivi en disant: “C’est elle qui rendait visite à sa mère sur le plateau à un très jeune âge et a en fait joué des rôles dans certains de Lori. [Hallmark] Films de Noël. Bella adore la télé et serait ravie de décrocher un rôle majeur comme sa mère l’avait fait. “

«Tout le monde a pensé que c’était drôle de voir à quel point Bella était à l’aise devant la caméra et comment elle est devenue une star à part entière, parce qu’Olivia n’a aucun intérêt à jouer le jeu», a poursuivi la source, faisant référence aux 21 ans de Bella. Grande soeur. “Olivia a toujours voulu être une femme d’affaires et une entrepreneure comme son père.” Olivia Jade Giannulli est une star de YouTube, mais ne semble pas avoir le désir de jouer pleinement.

“Lorsque le scandale a frappé, Bella est devenue encore plus déterminée à se concentrer sur une carrière”, a déclaré l’initié. “Elle voit agir comme un moyen de s’exprimer et elle se sent très à l’aise devant la caméra.” Notamment, ET a cité une interview de 2016 que le point de vente a réalisée avec les filles, dans laquelle elles ont toutes les deux révélé qu’elles suivaient des cours de théâtre. “C’est vraiment intéressant et nous pouvons en voir un autre côté”, a déclaré Olivia à l’époque. Bella a ensuite ajouté: “Ouais, je pense [I will pursue acting]. “

Le 22 mai, Loughlin a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale, en lien avec le scandale des admissions au collège Operation Varisty Blues. Son mari, Mossimo Giannulli, a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par virement électronique et par courrier et à un chef d’accusation de fraude par fil et courrier dans les services honnêtes. Les deux ont reçu l’ordre de se présenter à la prison le 19 novembre.