Des mannequins de renommée internationale sont devenus de véritables icônes de la mode, et ils l’ont démontré lors d’une promenade dans la Grosse Pomme.

Les compagnons de piste se sont d’abord rencontrés pour le déjeuner dans le quartier de Tribeca, puis ont profité d’une visite rapide du Metropolitan Museum of Art.

Bien que Kendall et Bella aient été sœurs de style à plusieurs reprises, cette fois, elles ont choisi des looks différents, bien que tout aussi à la mode.

Bella a choisi de se protéger du froid avec une belle veste imprimée avec des images de jeans et des détails de cheveux, un pouf gris, un crop top blanc, un pantalon de costume rayé et des mocassins noirs.

Accessoire Hadid portait ses petites lunettes préférées des années 90, un sac en cuir crème et marron et un joli bandeau sur ses cheveux tressés.

Kendall portait un magnifique long manteau beige bien ajusté à la taille, un t-shirt à col montant de couleur crème et, comme Bella, un pantalon habillé en noir uni.

Le modèle l’a combiné parfaitement avec des chaussures de tennis Nike assorties, un sac en cuir verni de la marque By Far, des lunettes de soleil très rétro de Velha et un joli chapeau seau en fourrure noire. Atteindre un look très simple, élégant et sportif, très proche de Kendall.

Bien que les styles ne soient pas les mêmes, ils partagent quelques similitudes. Les deux looks sont basés sur l’ajout d’un manteau accrocheur à une simple tenue de t-shirt et de pantalon, en remplaçant les talons par des chaussures plus confortables, et ils ajoutent également à la tendance de mélanger le passé et le présent de la mode.

Tout cela est un oui retentissant cette saison.