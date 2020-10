Bella!, Kylie Jenner et le vêtement qui ne couvrait rien pour Instagram | Instagram

Portez un vêtement qui ne couvre rien? La belle femme d’affaires et mondaine Kylie Jenner est une experte en la matière et l’a montré à plusieurs reprises sur Instagram.

La belle soeur de Kim Kardashian a posé pour la caméra et pour sa propre marque Kylie Skin, presque complètement naturelle, uniquement avec un body dans une sorte de filet qui ne couvre vraiment aucune de sa silhouette spectaculaire.

Le beau Kylie Jenner Elle n’a pas hésité à poser pour Instagram et à montrer une grande partie de sa peau, le tout pour promouvoir Kylie Skin, qui fait partie de sa célèbre marque Kylie Cosmetics.

C’était une série de photographies que la star de L’incroyable famille Kardashian Il a partagé sur le célèbre réseau social où il peut être vu avec cette tenue spéciale qui permet de voir une grande partie de son anatomie, son ventre plat, ses belles jambes et une grande partie de son torse.

La célèbre femme a l’air assez naturelle car un maquillage léger a été choisi pour son visage et ses cheveux bruns et totalement court en tombant.

Dans l’une des photographies, Kylie Jenner a posé de face et assise, couvrant ses attributs avec son bras et avec une bouteille d’un produit Kylie Skyn, qui passe inaperçu parmi ses courbes prononcées.

@kylieskin disponible MAINTENANT KylieSkin.com, a écrit Kylie Jenner à côté de la photo.

L’image faisait partie de la campagne publicitaire de 2019 et dépassait les cinq millions de réactions sur le célèbre réseau social; les coeurs, les incendies et autres emojis n’ont pas attendu dans la zone de commentaire.

Kylie Jenner a montré qu’elle n’avait pas besoin de la renommée ou de la fortune de sa sœur Kim Kardashian, car maintenant elle est une femme d’affaires prospère et indépendante.

La membre de Keeping up with the Kardashians est également devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux, où elle et sa petite fille Stormi montrent leur style de vie.

Stormi, fruit de sa relation avec Travis Scott, est devenue une véritable diva des réseaux sociaux, de nombreuses personnes suivent les récits de Kylie pour suivre le style de sa fille pour leurs propres enfants et sont émerveillées par le luxe et les excentricités avec lesquels vit à son jeune âge.

Quelque chose qui est vraiment devenu une tendance, c’est quand Kylie Jenner et sa mère Kris ont partagé des images de la «cabane dans les arbres» de Stormi. La célèbre petite maison n’est pas du tout petite, comme beaucoup disent qu’elle serait plus grande que les fameuses maisons «Infonavit» au Mexique.

La maison, en plus d’être parfaitement conçue, est sur deux étages et dispose de tout ce dont vous avez besoin pour vivre, y compris des lits et autres meubles.

Mais non seulement sa maison a été une tendance sur les réseaux sociaux, mais aussi une fête d’anniversaire excentrique que sa mère a organisée pour lui, dans laquelle même l’entrée était un énorme gonflable avec le visage de la petite fille. Stormi et son visage était pour chaque détail de la célébration.

Un autre aspect qui a suscité l’admiration des internautes a été leurs costumes, qui ne sont pas bon marché, car beaucoup disent que seuls leurs petits sacs et accessoires coûtent beaucoup d’argent.

Stormi est définitivement une Kardashian et une petite diva même à son jeune âge; il y a plus d’enfants dans la célèbre famille; Cependant, le style et le charisme de cette petite fille l’ont fait se démarquer parmi ses célèbres cousins, parmi lesquels les enfants de Kim Kardashian: North, Psalm, Chicago et Saint.