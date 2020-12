Bella Robertson, membre de la famille Duck Dynasty Robertson, a défendu sa décision de se marier avec son fiancé Jacob Mayo. Robertson, 18 ans, a annoncé son intention de se marier en novembre après six mois de relation amoureuse, et les critiques ont déclaré qu’elle était trop jeune pour se marier. Dans une interview avec Entertainment Tonight, Robertson a déclaré que les deux se connaissaient depuis un certain temps et a noté que ses parents, ses grands-parents et son frère se sont tous mariés à 18 ans également.

“Tout d’abord, nous sommes amis depuis longtemps”, a déclaré Robertson à ET. Je pense que beaucoup de gens veulent dire, comme: «Oh mon Dieu, ils ne sortent ensemble que depuis six mois». Mais nous nous connaissons depuis si longtemps. Et comme la quarantaine est comme des années canines, nous avons été en quarantaine tout le temps que nous sortons ensemble et nous sommes ensemble tout le temps. “

Les deux ont commencé à se fréquenter lorsque Mayo est revenue de l’université en quarantaine, ce qui était un “facteur important” dans leur relation, a expliqué Robertson. Si la situation était différente, Robertson a déclaré qu’elle ne savait pas si elle se serait fiancée après seulement six mois, surtout si elle venait de rencontrer l’homme avec qui elle était fiancée. “Mais en plus de cela, dans le sud, tant de gens se marient si jeunes”, a expliqué Robertson. «Par exemple, mes parents se sont mariés à 18 ans, mon frère s’est marié à 18 ans, mes grands-parents se sont mariés à 18 ans. C’est très courant ici, donc ça ne m’a pas trop choqué à propos de mon âge.

Robertson a déclaré que la proposition de Mayo n’était pas une surprise totale, mais qu’elle était choquée par la bague qu’il avait choisie. «Je savais que ça allait arriver bientôt, mais je ne savais pas exactement quand», dit-elle, notant plus tard que Mayo avait demandé à ses parents la permission de proposer.

Mayo a gardé secret sa rencontre avec ses parents, mais la mère de Robertson, Korie Robertson, l’a gâtée. «Le lendemain, ma mère m’a dit: ‘Alors est-ce que Jacob t’a parlé de notre discussion?’ Et je me suis dit “Non” “, a déclaré Robertson à ET. «Ma mère pensait que Jacob avait dû me le dire, alors elle a fini par me renverser les haricots. J’ai fini par découvrir de cette façon. En ce qui concerne le mariage, le couple n’a fait qu’un “petit” petit plan. Robertson “vit le moment présent jusqu’à Noël, je suppose”, a-t-elle dit, ajoutant qu’après Noël, ils “s’entendront vraiment bien”.

Robertson a annoncé ses fiançailles sur Instagram le 27 novembre en partageant une photo en noir et blanc du couple. “J’étais reconnaissant pour vous hier, je suis reconnaissant pour vous aujourd’hui, et maintenant je peux être reconnaissant pour vous pour le reste de ma vie! Je suis époustouflé par la bonté et la grâce de Dieu”, a écrit l’ancienne star de la télé-réalité. “[Jacob Mayo] marrions nous!! Je t’aime pour toujours.”