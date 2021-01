Bella!, Salma Hayek déchire son chemisier pour sa meilleure danse | AP

Ceux qui ne se souviennent pas du film Dogma seront parce qu’ils ne l’ont sûrement pas vu, la belle actrice mexicaine Salma Hayek est entrée dans l’esprit de beaucoup avec la danse spectaculaire qu’elle a interprétée pour le film sorti en 1999.

Bien que la star hollywoodienne soit surtout connue pour sa danse dans le film Du crépuscule à l’aube, ceux qui l’ont regardée déchirer son chemisier pour danser en Dogma ne l’ont sûrement pas oublié. Cette scène est visible sur les réseaux sociaux, où la belle Salma Hayek continue de piéger les internautes dans sa beauté.

Dans Dogme, Salma Hayek prend un personnage de “bonne fille”, mais avec une touche plutôt comique; sûrement cette personnalité l’a transformée en fantasme de beaucoup, puisque l’actrice mexicaine est vue comme une écolière espiègle avec deux tresses, des lunettes et un air d’innocence.

L’épouse de François-Henri Pinault Il apparaît sur une scène avec un tube et tout pour faire un spectacle spectaculaire et n’a déçu personne. La star a proposé un chemisier boutonné blanc qu’elle a déchiré pour révéler ce qu’il y avait sous elle et c’était vraiment spectaculaire.

Salma Hayek elle se fraya un chemin sur le sol et se mit à danser au rythme de la musique, exhibant sa silhouette enviable, ses courbes proéminentes et ses belles jambes à ceux qui étaient présents qui, sans un instant d’hésitation, mettaient l’argent à sa disposition.

La “vilaine fille” a commencé à sucer son doigt et à faire des gestes innocents comme une fille, mais dansant comme une belle femme qui sait très bien ce qu’elle fait; les chevaliers sont tombés à ses pieds et s’en souvenant, les réseaux sociaux aussi.

Cette cassette remonte à plus de vingt ans, ce qui signifie que la belle Salma Hayek avait environ 33 ans et était vraiment jolie; cependant, le célèbre mexicaine Il continue à avoir l’air vraiment spectaculaire et à 54 ans, il ne manque pas une occasion de montrer sa silhouette enviable au monde.

Hayek est devenue un exemple à suivre pour de nombreuses femmes, ceci après avoir accepté de «vieillir dans la dignité», car selon l’actrice elle-même elle n’a pas eu recours à des traitements esthétiques comme le botox, et même ne se sent pas désolée pour elle cheveux gris et les montrer généralement à la moindre occasion sur son Instagram.

Salma Hayek n’a pas non plus peur de montrer son visage sans maquillage et elle fait définitivement l’envie de beaucoup car elle ne ressemble pas à une femme de 50 ans. En plus de montrer son corps dans un maillot de bain deux pièces lors de jours spéciaux comme son anniversaire et plus encore.

Il y a quelques jours, la belle actrice hollywoodienne Il a montré à quel point cette 2021 avait bien commencé en partageant une photo en maillot de bain. Sur l’image, vous pouvez voir la femme du magnat François-Henri Pinault posant pour la caméra avec son visage lavé avec des lunettes de soleil, ses cheveux rassemblés avec des cheveux gris et un corps vraiment spectaculaire que de nombreuses jeunes femmes souhaiteraient avoir.

En arrière-plan de l’image, vous pouvez voir que Salma a profité de l’eau pendant un moment et dans la description, elle se vantait à quel point elle commençait l’année 2021.

Je ne sais pas si vous vous améliorez pour prendre des photos ou si quelqu’un a pris votre photo, mais c’est une superbe photo … Quelle belle façon de commencer 2021, a-t-il ajouté à côté de l’image.

Salma Hayek Elle a toujours été fière de qui elle est, de ses origines et des autres et même s’il était difficile de se rendre à Hollywood, c’est grâce à cela qu’elle est devenue une véritable fierté pour les mexicains et un exemple qu’avec du travail et de la persévérance quand on veut, on il peut.