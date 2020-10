Magnifique!, Angélica Rivera détruit Tania Ruiz sur Instagram | Réforme

Hier encore, le beau mannequin mexicain Tania Ruiz Il fêtait ses 33 ans, lorsqu’une image d’Angélica Rivera, l’ex de son partenaire actuel, est devenue une tendance sur Instagram.

La Gaviota, comme la belle est mieux connue Angelica Rivera, a donné une conférence sur les réseaux sociaux sur la façon d’être vraiment belle, jeune et spectaculaire à 50 ans.

La Gaviota n’a même pas besoin d’un compte Instagram pour être à jour, puisque c’est à partir du compte de Víctor Guadarrama que l’actrice a brillé et s’est démarquée de sa rivale amoureuse, Tania Ruiz, le jour de son propre anniversaire.

Cela peut vous intéresser: tout le monde se demande pourquoi Angélica Rivera a l’air si jeune

Le maquilleur n’a pas pu cacher son bonheur de travailler avec le protagoniste de Distilling love et a partagé sur son réseau social une photo à côté d’elle qui a vraiment attiré l’attention des réseaux sociaux, car l’ancienne première dame a l’air vraiment jeune et belle, comme un jeune femme; beaucoup ont commencé à se demander quel sera le secret de Angelica Rivera regarder de cette manière spectaculaire.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas être belle à 50 ans, a écrit le maquilleur à côté de l’image dans laquelle il a hashtagué le nom d’Angélica Rivera et le mot «visages parfaits».

Dans la publication qui a dépassé 17000 réactions sur le célèbre réseau social, il a partagé une mouette qui ressemblait davantage à sa jeune fille Sofía Castro, en raison de sa beauté avec ce maquillage naturel et sa queue de cheval latérale.

REGARDEZ LA BELLE TANIA RUIZ ICI

De son côté, la belle mannequin mexicaine Tania Ruiz a partagé une photo dans laquelle elle est vraiment belle et posant comme la professionnelle qu’elle est avec ses longs cheveux dorés tombant et son visage vraiment mignon, il semble qu’il ait été sculpté par les anges eux-mêmes.

La belle Tania Ruiz La photographie était accompagnée d’un beau message dans lequel elle était plus que reconnaissante d’avoir atteint l’âge du Christ, 33 ans; en plus des opportunités et des belles personnes qui sont entrées dans votre vie et de celles qui vous permettent de faire partie de la vôtre via les réseaux sociaux.

Aujourd’hui j’ai 33 ans !! L’âge du Christ! Je ne peux que remercier Dieu d’être un aimant de bénédictions dans ma vie . Merci également à toutes les personnes qui ont touché ma vie. De la même manière à des gens qui sans les connaître, plus que par ce moyen … m’ont partagé, fait confiance et transmis une grande partie de leur vie. Merci !!! Pour moi, ce sera toujours gratifiant de savoir que j’apporte quelque chose dans leur vie. Merci de tout mon coeur !!! Il ne fait aucun doute que la volonté de Dieu est de vous bénir. Aujourd’hui et toujours Merci à Dieu d’être toujours intervenu dans ma vie.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Tania Ruiz a mis beaucoup l’accent sur sa relation étroite avec Dieu, sur toutes les bénédictions qu’elle a reçues et sur la façon dont elle va grâce à lui, à aucun moment elle n’a mentionné son partenaire ou qui que ce soit d’autre.

Merci pour ces 33 ans !! Commencer mon anniversaire de la meilleure façon … Avec toi!

Je n’ai rien à vous demander de plus que de vous remercier. Votre amour a toujours été et est suffisant. Merci de m’avoir béni, de m’avoir donné la vie, de ma relation étroite avec vous et parce que tout ce que j’ai prié, cru, fait confiance … est venu à vous par gratitude et est venu à moi en bénédiction️❤️❤️.

La publication partagée hier a dépassé les 15 mille réactions sur le compte Instagram officiel de la belle mannequin et les célébrités et ses followers n’ont pas hésité à féliciter Tania Ruiz pour ses 33 ans. Sans aucun doute, une immense bénédiction!