La combattante MMA Valerie Loureda a été un rouleau ces derniers temps, et Hollywood a été remarqué. La jeune femme de 22 ans a parlé à TMZ de sa carrière et a déclaré qu’on lui avait proposé de participer à une émission de télé-réalité. Elle a commencé à gagner en popularité après avoir été Tara Graff au Bellator 243 ainsi que ses vidéos de twerk sur les réseaux sociaux.

“Plusieurs agents talentueux m’ont contacté pour essayer de me faire entrer dans le divertissement et filmer différentes choses, et honnêtement j’aime tout cela et c’est mon objectif à la fin de ma carrière”, a déclaré Loureda à TMZ. “Mais, en ce moment, je suis vraiment concentré sur les combats et gagner des combats vient en premier. Mais, oui c’est sûr, c’est un rêve pour moi.”

Actuellement, Loureda guérit d’une blessure à l’œil mais espère revenir sur le ring cette année. Bellator travaille sur un adversaire pour Loureda, qui a signé un contrat pluriannuel et multi-combats avec la société en août. Et tandis que les fans pourraient aimer Loureda partager des vidéos d’elle-même en train de danser, tout le monde dans le MMA n’est pas en panne avec son style. En mai, la star de l’UFC, Macy Chiasson, est allée après que Loureda ait posté une vidéo d’elle-même en train de danser dans un gymnase.

vient de signer une extension multi-combats exclusive sur plusieurs années avec @BellatorMMA qui ne va nulle part 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/6LfkRb0s9m – Valerie Loureda (@valerielouredaa) 14 août 2020

“Est-ce le message que nous voulons continuer à transmettre non seulement à nos futurs dirigeants, mais aussi aux mecs dégoûtants déjà misogynes ici”, a écrit Chiasson. “Sommes-nous ici pour nous battre et être des modèles ou sommes-nous ici pour les adeptes masculins et les strip-teases.” Le tweet de Chiasson a conduit à une réponse de Loureda.

“Fille en rabaissant d’autres femmes, tu te contracte”, a déclaré Loureda. “Qui a dit que je fais quelque chose pour mes fans masculins? Je me bats depuis l’âge de 2 ans et tout comme vous avez d’autres intérêts comme les tatouages, j’aime danser. sont maintenant supprimés. La bonne nouvelle est que Loureda a un grand partisan à Demi Lovato.

“Ne laissez jamais les gens vous définir ou vous mettre dans une boîte”, a écrit Lovato dans son histoire Instagram. “Cet artiste martial est bien plus qu’une peau profonde – il est temps que les gens reconnaissent le potentiel des autres au lieu de placer les femmes dans une boîte à cause de leur apparence.”