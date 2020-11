Belle Catrina! Kimberly Loaiza a fait son maquillage comme ça pour SHEIN | Instagram

Le Youtube, chanteur, influenceur et mannequin Kimberly loaiza a partagé une photo impressionnante, elle ressemblait à une Catrina entière, malgré le fait que cette journée traditionnelle où les personnes qui ont perdu la vie étaient célébrées soit déjà passée il y a quelques jours, Kimber fièrement partage fièrement cette photo prise pour sa collection SHEIN .

Bien qu’il ait admis qu’elle n’avait pas été prise précisément pour le jour du décès mais plutôt pour la séance photo de sa propre collection en collaboration avec la marque SHEIN.

L’influenceuse de 22 ans est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux, ainsi que sur YouTube et Tik Tok, où elle a également plus de followers, grâce à cela, elle a réussi à faire partie du Top 50 mondial des influenceurs ou les personnes avec le plus grand nombre d’abonnés dans cette application.

J’entends juste le nom de Kimberly loaiza, fait immédiatement penser à une jeune youtubeuse qui a réussi à atteindre le sommet du succès grâce à son contenu sur YouTube, des vidéos sur Tik Tok et des photos sur Instagram en plus de ses chansons.

Pendant quelques jours, il a annoncé la nouvelle qu’il lancerait une ligne de vêtements en collaboration avec la célèbre entreprise SHEINLeur popularité a été si grande que certains modèles sont déjà épuisés, à partir du moment où vous entrez sur la page et recherchez leur collection, vous pouvez voir les articles qui sont encore disponibles.

L’interprète de “Don’t be jalous” a appliqué une excellente stratégie de vente, elle a décidé de partager avec ses fans un tirage au sort dans lequel elle donnerait pour un voyage avec un compagnon avec tous les frais payés pour vivre avec elle et sa famille, à condition que vous vous assuriez étapes essentielles pour participer à la tombola.

Vous avez encore le temps de participer car cela donnait un délai de trois mois pour envoyer une photo, dans laquelle vous devez la taguer en portant une ou plusieurs tenues de leur collection, donc si vous voulez entrer et avoir la possibilité de gagner un voyage à tous frais payé et enfin la rencontrer, vous devez acheter des vêtements de sa collaboration avec SHEIN.

Nous avons pris cette photo pour le tournage de ma collection et je l’adore », a écrit Kimberly Loaiza.

Dans son La photographie La même qu’elle partageait il y a un jour, elle apparaît vêtue d’un chemisier violet à bretelles, sa peau blanche se détache avec cette tenue, elle était également accompagnée d’une couronne de fleurs rouges et d’une sorte de “paillettes” qui accompagnent la couronne, ses cheveux en Pour le moment, il était noir et le portait lâche avec une vague voluptueuse.

Immédiatement son mari et père de sa fille Kima Juan de Dios Pantoja, a partagé son avis parmi les premiers commentaires, il n’a jamais perdu l’habitude de le faire depuis qu’il adore sa femme.

Ce calav3ra si je veux qu’il m’apparaisse », a écrit JD Pantoja.

L’une des dernières nouvelles concernant le couple formé par Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja, c’est qu’ils ont décidé de s’aventurer dans le monde de la téléphonie mobile, jusqu’à présent, ils ont plus de 100000 utilisateurs, ils l’ont eux-mêmes partagé dans leurs histoires Instagram, il ne fait aucun doute que le couple devient tout de plus en plus populaire non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le monde des affaires.

Bien qu’ils soient conscients qu’il s’agit d’un projet plutôt ambitieux, aucun d’eux ne perd l’espoir qu’il réussira, tant qu’ils auront le soutien de leurs partisans, qui l’ont fait jusqu’à ce jour et le suivront sûrement. faire au cours des années qu’ils continuent dans le show business.

Peut-être que l’une des nouvelles que ses followers attendent le plus est le fait que Kimberly Loaiza confirme qu’elle est enceinte, comme beaucoup l’ont spéculé pendant quelques semaines, cependant, ils ne se sont pas exprimés à ce sujet, donc pour le moment cela continue d’être seulement une rumeur.

