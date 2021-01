Belle comme un paysage, Demi Rose modélise une nouvelle collection | INSTAGRAM

Le modèle britannique populaire, Demi Rose qui est aussi beau que l’un des plus beaux paysages de la planète combinant la perfection dans une photographie dans laquelle apparaît une très belle partie d’Ibiza, l’île de la fête située en Espagne, où la plus grande une partie du temps, c’est purement amusant et il y a de beaux endroits.

Il s’agit de la dernière publication sur le profil Instagram officiel du beau mannequin britannique, apparu portant une nouvelle tenue en collaboration avec Jolie petite chose, la marque de mode qui a beaucoup cru en elle ces derniers mois pour lancer différents vêtements.

Cette fois, le vêtement est un manteau avec un tissu très intéressant, il semble être en plastique mais c’est sûrement un tissu très confortable et inhabituel, qui a également un imprimé Empreinte d’animal et a réussi à montrer les grands charmes de gros Demi Rose.

Au bas de la photo, nous pouvons voir des maisons blanches comme s’il s’agissait d’une ville et comme nous le savons à cet endroit, il y a une zone dans laquelle tous les bâtiments sont blancs et se détachent très beaux, contrastant avec la nature.

Demi Rose Je suis parfaitement au fait que les paysages en font presque partie, car vers où les gens finissent-ils par se tourner pour la voir pour l’apprécier et elle est ravie car elle est une grande fan d’attention.

La pièce de divertissement a plus de 240000 likes et les commentaires ont également atteint le gros où nous pouvons voir que même certains modèles professionnels comme elle arrivent également pour la soutenir et lui faire de bons voeux.

Quelque chose de très curieux et intéressant parmi ces influenceurs Instagram, c’est que la plupart de ceux qui ont un nombre élevé se connaissent et se soutiennent, car ils savent à quel point il est difficile de garder un compte de cette taille en forme.

C’est vrai, Demi Rose est une experte en mannequinat mais surtout en gardant son compte à jour et en consentant toujours à ses fidèles followers qui sont plus que satisfaits de son existence et lui souhaitent une belle journée comme elle le fait pour eux.

Au cas où vous ne le sauriez pas, dans ses stories Instagram, il ne se rapproche pas un peu plus de sa vie personnelle, alors cette fois il nous a fait visiter sa belle maison, dans laquelle il vient d’emménager, car avant il avait un peu un appartement plus petit, mais maintenant il a un manoir assez incroyable, dans lequel il a une piscine, un grand patio, un joli balcon et surtout une grande maison pour profiter de ce que vous aimez tant: méditation, instruments de musique et Passez du temps avec vos amis.

En fait, Demi Rose a partagé des vidéos très amusantes dans lesquelles on peut voir une de ses amies danser et bouger au rythme de la musique parce qu’elle a découvert que Demi et bougeait au rythme de la musique parce qu’elle a découvert qu’elle enregistrait et a décidé de profiter du occasion de briller.

Dans les vidéos, nous pouvons le voir danser partout dans la maison comme s’il était un danseur professionnel ou quelque chose comme ça, mais le tout avec beaucoup d’humour et merci pour ce que Demi Rose je n’ai pas pu éviter de les télécharger dans cette section très appréciée.