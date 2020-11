Belle et énergique, Kim Kardashian tombe amoureuse d’un spectaculaire maillot de bain jaune | INSTAGRAM

La célèbre mondaine, Kim Kardashian n’a pas cessé de partager à quel point elle s’est amusée après son 40e anniversaire sur sa plage privée exclusive, c’est pourquoi, à ce jour, cela a été la plus longue célébration de la mondaine En outre, il s’est démarqué pour voyager avec sa famille et ses amis les plus proches sur une île privée située en Polynésie française.

Bien sûr, chaque fois qu’elle avait une chance, la mannequin pendant ces vacances, partageait quelques détails sur ses réseaux sociaux pour tenir ses millions de followers au courant, même quand elle a quitté le lieu idyllique pour rentrer chez elle, elle a quand même partagé quelques cartes postales d’elle. Voyage.

Tel est le cas de la dernière série de photos qu’il a partagées à la fois sur Twitter et sur Instagram où elle apparaît affichant sa taille minuscule et ses courbes de crise cardiaque, enveloppée dans un maillot de bain de type body.

C’est vrai, le 10 novembre dernier, la femme d’affaires et mannequin américaine a montré trois nouvelles images, où elle pose éblouissante avec un fabuleux maillot de bain en néoprène jaune, extrêmement frappant, montrant sa silhouette incroyable, en plus de combiner parfaitement sa manucure avec elle tenue.

La femme d’affaires portait un maillot de bain serré jaune canari, des manches longues, un col haut avec des détails noirs et des rayures qui divisaient le b1kini et le torse, ce détail rend la taille déjà minuscule de Kim encore plus étroite et Par conséquent, ses grandes hanches se détachent du paysage céleste.

Pour compléter la tenue fraîche, Kardashian West a ajouté une paire de lunettes de soleil jaunes qui se mariaient parfaitement avec son look, et nous ne pouvons pas oublier (bien que nous les ayons déjà mentionnés) ses ongles phosphorescents, qui, il faut le noter, en font une bonne bronzé dans la zone de ses mains, ainsi que de la même manière, l’ensemble de la tenue fait ressortir son ton bondé, un aspect spectaculaire et un excellent divertissement pour Internet.

En outre, la femme d’affaires a montré sa grande beauté exceptionnelle avec un maquillage bronzé, du rouge à lèvres nude et des cils avec du mascara noir.De même, ses cheveux ont été montrés avec des extensions brunes, sa coiffure typique avec une partie au milieu et des vagues légères sur ses épaules, l’un des styles des cheveux favoris de la célébrité.

Elle a posé joyeusement devant la caméra au bord de la plage avec des palmiers et un ciel bleu avec des nuages ​​en arrière-plan, sans aucun doute un plus beau paysage, maintenant on sait pourquoi Kim a choisi cette destination pour passer d’excellents jours de détente.

Il faut noter que, le modèle qu’elle utilise dans les photographies, l’avait déjà montré les jours précédents, lorsqu’elle partageait une image d’elle en compagnie de son mari, le rappeur Kanye West, où alors qu’il restait placidement assis, et qu’elle l’accompagnait debout, ce qui nous fait penser que les photographies ont été prises le même jour.

La publication a rassemblé jusqu’à présent plus de 3500000 likes au sein du célèbre réseau social d’instantanés, ainsi qu’un grand nombre de commentaires, où les emojis très utilisés des cœurs, des feux, des visages amoureux et un bon nombre ne peuvent pas manquer des commentaires louant la beauté de Kim.

Parlons un peu de leur voyage, selon les médias américains, le clan Kardashian Jenner et ses 30 invités ont voyagé à bord d’un Boeing 777 charter vers l’île privée, qui appartenait auparavant à l’acteur Marlon Brand, ainsi que dans le Island, située près de Tahiti, ils sont restés cinq jours au «Brando Resort», où les chambres peuvent coûter jusqu’à 20 000 $ par nuit.